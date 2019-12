El Estado le otorga a Huracán el terreno de la ex Estación Buenos Aires

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le cedió al Club Atlético Huracán los terrenos de la ex estación Buenos Aires para la construcción de un centro polideportivo. El Globo había solicitado el predio de 15.100 metros cuadrados a mediados de octubre, casi dos años y medio después de que el organismo le revocara el uso de un espacio lindero al club por no realizar las obras correspondientes.

A través de la resolución 511/2019, la AABE oficializó el otorgamiento de uso precario y gratuito del inmueble que se hallaba en jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado. Se trata de la estación del Ramal G de la línea Belgrano, que quedó desafectada a partir de la obra del viaducto Belgrano Sur y dejó de funcionar en 2018.

El 18 de octubre, el presidente de Huracán, Alejandro Nadur, había informado que el club había realizado la presentación ante la AABE para pedir por la cesión de las tierras ubicadas en la intersección de las calles Luna y Olavarría. Este predio tiene una constructibilidad de 30.000 metros cuadrados y se ubica a 150 metros del estadio Tomás Ducó.

La AABE y el club mantienen una disputa que lleva más de dos años por un terreno lindero al predio quemero. En abril de 2017, el organismo ahora presidido por Ramón Lanús, le revocó un permiso para utilizar el espacio de 12.100 metros cuadrados ubicado detrás de la popular local.

"Tras lo relevamientos realizados observaron que el predio se encuentra cercado y sin las construcciones ni actividades acordadas en el permiso que debió ser destinado a la creación de un espacio social, recreativo, educativo, deportivo y cultural a través de la construcción de un microestadio polideportivo, escuela técnica con salida laboral y capacitación, colegio primario y sala maternal”, apuntó la resolución. El permiso había sido otorgado en octubre de 2013.

El mes pasado, Huracán aclaró que la petición por los terrenos de la ex Estación Buenos Aires no tenía relación con el predio revocado en 2017. “El Club Atlético Huracán inició la instancia judicial presentando una Medida Cautelar Autónoma, cuyo objetivo es lograr que el Estado no avance sobre los terrenos mientras se discute en sede judicial la posibilidad de mantener el permiso de uso en beneficio de nuestro club”, detalló la institución a través de un comunicado.

Luego de revocarle el permiso, la AABE se lo había cedido al Ministerio de Trabajo para que construya una nueva sede en la que centralizaría todas las reparticiones de la cartera laboral.

