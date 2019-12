La denuncia penal contra Macri, Dujovne y Sandleris habla de "una orgía especulativa" con el FMI

Claudio Raúl Lozano (Unidad Popular) y Jonatan Emanuel Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad) denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y demás funcionarios que resulten responsables, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y Abuso de Autoridad.

Según el portal observatorio del Derecho a la Ciudad, la denuncia tramita por el Expediente N° 8.853/2019 y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Dr. Sebastián Roberto Ramos.

La denuncia es por el segundo acuerdo firmado con el FMI. Los querellantes aducen que dicho entendimiento "es inconstitucional porque debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello".

En el documento presentado ante la justicia también se afirma que "se demuestra la irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Desde el 22 de Junio del 2018 al 16 de Julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período u$s 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por u$s 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país u$s 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó u$s 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de u$s 36.000 millones y se pagaron solo u$s 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".

"El FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales. Régimen este que entró en crisis a comienzos del 2018 y que el FMI al hacer el acuerdo con la Argentina no solo no obligó a modificarlo, sino que facilitó su propio financiamiento para continuarlo", continúa el documento.

En otro pasaje, la denuncia explica que "De la totalidad de estos dos expedientes no surge la existencia de ningún acto administrativo, decreto o resolución que autorice al Presidente Mauricio Macri o a cualquier de sus funcionarios, o que éste autorice a sus funcionarios a firmar un acuerdo con el FMI contrayendo una deuda que no tiene parangón en la historia de la Argentina. En el segundo acuerdo sólo existe un Memorándum firmado por Dujovne y Sandleris".