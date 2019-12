El FMI insiste en conocer el programa del Frente de Todos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió ayer en conocer el plan económico del Frente de Todos y recordó que está abierto a renegociar el programa stand-by de préstamos otorgado al país en cuanto el nuevo Gobierno tome posesión y le presente su plan económico, según dijo a la agencia de noticias Efe el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner.

"Estamos a la espera del diálogo con el Gobierno argentino para construir un diseño de un programa del FMI, si es que así lo requiere", explicó ayer el directivo del organismo multilateral.

El presidente electo, Alberto Fernández, sostuvo la semana pasada que no se iba a endeudarse más con el FMI y que no le pedirá los u$s 11.000 millones que faltan desembolsar (entre los u$s 5400 millones de septiembre y todos los otros desembolsos que iban a llegar hasta mediados de 2021), pero que le pedirá al organismo internacional un tiempo prudencial para pagar los vencimientos recién cuando la Argentina retome el sendero de crecimiento económico, que otorgue los dólares suficientes para abonar la deuda.

El apoyo del FMI es fundamental para que se puede renegociar la deuda con los acreedores privados, estiman los analistas del mercado.