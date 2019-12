Errores en los datos económicos de Brasil generan preocupación

El ministerio de Economía de Brasil revisó sus cifras de exportación por segunda vez en menos de una semana, lo que pone en duda las publicaciones de datos claves y deja a los analistas preguntándose si deberían seguir confiando en las estadísticas brasileñas.

Las dudas surgieron la semana pasada cuando la moneda del país se vio golpeada por las cifras del banco central que mostraban un fuerte deterioro en la balanza comercial de Brasil en el período de enero a octubre, debido a una caída en las exportaciones.

Pero la moneda se recuperó el jueves cuando el Ministerio de Economía reveló que las exportaciones en las primeras cuatro semanas de noviembre no fueron por u$s 9700 millones, como se había informado anteriormente, sino que la cifra ascendía a u$s 13.500 millones.

La polémica siguió esta semana. El lunes a la noche, Economía explicó que su error se debía a que en los últimos tres meses habían quedado sin registrar un gran número de declaraciones de los exportadores, y que las ventas al exterior de septiembre y octubre también habían sido sub-informadas, en u$s 1370 millones y u$s 1350 millones respectivamente.

A esto le siguieron el martes los datos del PBI del tercer trimestre mejores de lo esperado, recopilados antes de que estuvieran disponibles las cifras de comercio revisadas del lunes.

"Las cifras del PBI mostraron una contracción bastante significativa de las exportaciones en el tercer trimestre, así que tal vez eso también se revise", dijo Gustavo Rangel, economista jefe para América Latina de ING Financial Markets en Nueva York.

Dijo que los datos del PBI, aunque mejores de lo esperado, habían suscitado dudas entre algunos analistas debido a la cifra inusualmente alta para los inventarios de las empresas, un indicador negativo de la actividad económica. Es posible, señaló, que parte del inventario se haya exportado, pero aún no es posible saberlo.

Las recientes revisiones y la posibilidad de que haya más por primera vez generaran dudas sobre los datos de Brasil, considerados durante mucho tiempo como un ejemplo de puntualidad y transparencia entre las naciones emergentes.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) dijo que quizás deba revisar los datos del tercer trimestre, pero que normalmente lo hace en el término de un año. Sin embargo, dada la magnitud del error del ministerio de economía, es posible que se publique una cifra revisada junto con los datos del cuarto trimestre, programados para principios de marzo.

Desde el ministerio de economía mostraron satisfacción de que los datos revisados sobre las exportaciones reflejaran la verdadera posición, y enfatizaron que la cartera aplica una política de plena transparencia y buenas prácticas.

El IBGE informó que el PBI subió 0,6% en el tercer trimestre en comparación con el segundo, y 1,2% comparado con el mismo período del año pasado, lo que supera con creces las expectativas de los analistas. Sin embargo, dijo que las exportaciones de bienes y servicios cayeron bruscamente un 2,8% desde el segundo trimestre.

El real avanzó de 4,22 reales por dólar en la apertura de ayer a 4,19 reales, después de la publicación de los datos, antes de ceder alguna ganancia durante el resto de la jornada.

Los movimientos de la semana pasada fueron aún más abruptos. El real comenzó la semana en cerca de 4,20 reales por dólar y cayó a un mínimo histórico de casi 4,28 reales el martes, antes de recuperarse a 4,18 reales el viernes.

"Esto es un gran error", señaló Alberto Ramos, analista de Goldman Sachs en Nueva York. "No creo que haya nada sucio, sólo incompetencia o negligencia en un momento en que los mercados se preocupan por la erosión del comercio," agregó.