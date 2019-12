A la espera del Presupuesto de Alberto, prevén caída del PBI de 2,2% en 2020

El gobierno de Alberto Fernández va a presentar un proyecto de presupuesto para el año próximo dos días después de asumir. En eso trabajan los economistas de núcleo duro del Frente de Todos, para llegar al 12 de diciembre con las principales variables macro establecidas, que servirán de brújula para la economía en general.

Pero además darán una pista de cuán agresiva será la quita en la negociación de la deuda, que empezaría luego del 10 de diciembre.

En el equipo económico, los números del pronóstico de PBI, inflación y dólar los tienen guardados herméticamente. Sí, se sabe que Fernández no buscará avanzar en el programa con el FMI, que habrá un plan contra el hambre (aunque no las definiciones y menos aún su impacto fiscal), y que las retenciones están para quedarse, aunque no está confirmado el esquema.

De continuar la política económica actual, pero con una caída del PBI de 2,2% en 2020, que se compara con un crecimiento de 1% previsto en el proyecto presentado por Hernán Lacunza en el Congreso, y también diferente perspectivas en los precios (12 puntos porcentuales más de inflación), el resultado fiscal también luce bastante opuesto.

Las previsiones surgen de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que hizo estimaciones en base a la evolución de las variables al 31 de octubre. En ese marco, anticipan que la inflación el año próximo será de 46,4%, es decir más de 12 pp de lo pronosticado por el Gobierno de Mauricio Macri: el IPC pronosticado es de 34%.

De esta manera, la OPC estima para 2020 un déficit primario de $ 154.914 millones, que equivalen a un 0,5 % del PBI, que contrasta con el superávit de $ 250.939 millones (es decir, de 0,8% del producto) proyectado por el oficialismo.

En la misma línea, el déficit financiero alcanzaría a $ 1.367.307 millones (-4,3% del PBI), superior al previsto en el Proyecto de Presupuesto de $ 786.175 millones (-2,5% del producto).

Para el dólar el pronóstico de la OPC es similar al de Cambiemos: será de un $ 69,3 en promedio en 2020, que se compara con el $ 67 que introdujo el Ministerio de Hacienda en sus proyecciones.

Sobre la deuda, en el primer semestre del año se concentrará el 73% de los pagos totales y las necesidades brutas de financiamiento para el año próximo se estiman en el equivalente a 17,8% del PBI.

Con el cambio de la fórmula de ajuste del sistema previsional, en 2020 las mejoras en las jubilaciones, pensiones y asignaciones serían del 51,3%. De esta manera, en diciembre del año próximo verían una recuperación del poder adquisitivo de 3,5%, cuando se compara con fin de 2019.

Los recursos tributarios totales caerían en términos reales tanto en 2019 como en 2020, aunque a diferente velocidad. Mientras que para este año se proyecta una reducción de 4,2% interanual, en 2020 la contracción estimada se aceleraría a 5,8% año contra año.

Se destaca particularmente la caída en términos del PBI de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social por la suba del mínimo no imponible para las contribuciones patronales, lo que implica menos recursos para el Gobierno Nacional.

La pérdida de impulso de los Derechos de Exportación (principal factor de crecimiento de la recaudación durante 2019), y a los cambios normativos en el Impuesto a las Ganancias y en las Contribuciones Patronales explican parte del retroceso, indicaron desde la OPC.

Sobre los subsidios, el monto previsto para la electricidad se basa en la política definida en el proyecto de ley de presupuesto de que los usuarios asumen el 63% del costo mayorista de generación y que, en el caso del gas son similares los volúmenes y precios de importación a los del 2019.