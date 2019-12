Vidal realizó su balance de gestión: qué dijo sobre la economía de la provincia

Este mediodía, en Vicente López, María Eugenia Vidal realizó su balance de gestión y compartió los números salientes de su gobierno. Lo hizo junto con su gabinete y referentes políticos del espacio. A su lado se encontraban el vicegobernador Daniel Salvador y el jefe de gabinete Federico Salvai.

En cuanto a la situación económica y financiera de la provincia, rescató lo logrado con el fondo del conurbano. “Recuperamos $ 21.000 millones para la provincia de Buenos Aires en 2018, 44.000 millones en 2019 y a partir de 2020 estas sumas se van a actualizar automáticamente por inflación”, especificó.

Además, lo calificó de histórico, ya que “son recursos para los bonaerenses, que en estos cuatro años no tuvimos. Es coparticipación automática, no dependen de la voluntad del presidente o de otros gobernadores”.

Por otro lado se refirió a la “caja” con la que se encontrará Axel Kicillof, su sucesor, y lo comparó con lo recibido. Es decir, los fondos que estarán disponibles a partir de que asuma. “Cuando llegamos había $ 179 millones, que actualizado por inflación son $ 700 millones. Nosotros vamos a dejar $ 25.000 millones”. A este número agregó que hay que agregarle la recaudación prevista y los recursos que Nación debe enviar, por lo que se garantiza “el pago de sueldos, aguinaldos, jubilaciones, pensiones, programas sociales e insumos para hospitales en diciembre”.

El tercer ítem económico sobre el que se detuvo es el déficit provincial y también lo comparó con la situación recibida. “Cuando llegamos era de $ 21.000 millones. Ajustado por inflación es $ 77.000 millones. Vamos a dejar un déficit de 50.000 millones, menos que el que recibimos”, graficó. Y además aclaró que se logró esa baja a pesar de haber absorbido los subsidios a la energía y al transporte.

En cuanto a la deuda que queda en la provincia también sostuvo que la situación es mejor a la recibida, a pesar de las críticas que llovieron. “Eran u$s 11.204 y vamos a dejar u$s 11.000”. Pero además del número consideró que se tomó deuda para “hacer obras a la tasa más baja en la historia. Y esa deuda se puede ver en la calle, en rutas y cloacas”.

Sobre otras cuestiones, rescató el programa el Estado en tu barrio, mediante el cual se atendieron cuatro millones de personas de los tres niveles del Estado. Y también que hay un millón de adultos que volvieron a estudiar el primario o secundario, y que además “el 80% viven en hogares en situación precaria. Esa es la verdadera revolución silenciosa contra la pobreza”.

También destacó la “pelea contra las mafias” y especificó que bajaron los secuestros y los homicidios dolosos. Resaltó que se restringió el juego y hasta la política de seguridad en el fútbol. “Se jugaron cientos de partidos con público visitante”, rescató.

Sobre su situación personal, adelantó datos sobre su declaración jurada y la comparó con 2015. “Llegué con una casa que tenía un crédito hipotecario, un auto y ahorros. Me divorcié y me voy con un departamento, una deuda hipotecaria a 10 años, y ahorros más bajos medidos en dólares. No me voy con el bolsillo pesado”, transmitió.

Finalmente, agradeció a su equipo de trabajo, a los bonaerenses y también “al presidente y a todas las personas del gobierno nacional que estuvieron cerca de nosotros”.