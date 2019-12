Economía y política Martes 03 de Diciembre de 2019

Cristina, a los jueces: "A mí me absolvió la historia"

En tono desafiante y tras declarar tres horas y media ante el TOF2, la vicepresidenta electa cerró su alocución con una frase desafiante: “Este tribunal seguramente tiene la condena escrita. No me interesa. A mí me absolvió la historia y a ellos los va a condenar”.