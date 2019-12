Las gift cards se imponen por practicidad y flexibilidad como regalo de fin de año

Las tarjetas prepagas o gift cards ganan terreno entre las principales empresas del país como alternativa de pago de bonificaciones o premios a empleados, como reemplazo de las tradicionales cajas navideñas de fin de año y también a modo de opción para regalos a clientes, proveedores o personas e instituciones relacionadas al negocio.

Desde Cencosud Argentina, la sub gerente de Venta a Empresas y Servicios Financieros de Cencosud Argentina, María José Minguillón, señala las ventajas de este sistema tanto para las empresas como para los beneficiarios.

"Es un producto más moderno, tecnológico y digital que la tradicional canasta navideña con el pan dulce, la botella de sidra y la garrapiñada. Con esta tarjeta con saldo precargado, el beneficiario puede elegir lo que quiera consumir. Puede optar por el pan dulce o alguna otra opción que le guste para la mesa navideña", dice.

La cadena de retail opera desde hace 8 años esta tarjeta prepaga en Argentina ya tiene más de 1000 empresas dadas de alta que las adquieren durante todo el año, de las cuales ya hay más de 500 que la utilizan en forma mensual. Aunque, en la época de las fiestas navideñas la cantidad de clientes siempre crece porque recurren a esta opción como reemplazo de los obsequios de fin de año o premios anuales.

Desde Cencosud señalan que el último año más de 600 empresas prefirieron esta modalidad.

Además, las gift card sirven como un apetecible regalo en los sorteos que las compañías suelen hacer en los festejos de cierre de año.

Ventajas

Minguillón marca cuál es la principal de las ventajas que tienen este tipo de tarjetas: la libertad de elegir. "Lo mas importante es que el beneficiario quede satisfecho. Y la mejor forma es que tenga la posibilidad de elegir qué es lo que quiere llevarse a su casa o a la mesa navideña. Lo que le guste, lo que quiere o lo que necesita", argumenta.

"Se apunta a lograr la satisfacción del empleado. No sólo para cumplir con la tradición del regalo de fin de año, de la botella de sidra. Es una buena oportunidad para las empresas que buscan que el empleado esté conforme con lo que la empresa hace por él. ", explica.

La tarjeta se entrega en un sobre -aunque también existe la posibilidad de la tarjeta virtual- y funciona como si fuera dinero en efectivo. El empleado puede optar por consumir el 100% del saldo o una parte de él, sumar tarjetas si tuviera más de una o complementar la compra con efectivo u otro medio de pago si la compra supera el límite del crédito que contiene la gift card .

También puede utilizarla en productos que tengan promociones o descuentos que Cencosud ofrece en sus cadenas.

Los beneficiarios, además, pueden aprovechar la ocasión para adquirir algún producto que no tenga que ver con las fiestas de fin de año, si es lo que desean. Sucede que muchos ya tienen resuelto de antemano el festejo y no necesitan la canasta tradicional de productos. Sea porque ya cuentan con ella, porque no les gustan ese tipo de alimentos o porque simplemente no se suman a las celebraciones navideñas. Entonces, prefieren comprar un electrodoméstico, algún material para reparar la vivienda, comprar ropa o algún elemento para las vacaciones.

Así, la flexibilidad es uno de los mayores beneficios que las gift cards ofrecen al empleado.

Además, las cinco cadenas que reciben la GiftCard de Cencosud como forma de pago -que son Jumbo, Vea, Disco, Easy y Blaisten- están presentes en todo el país y abarcan una gama enorme de productos de consumo masivo, incluido alimentos, limpieza y cosmética, decoración, bazar, construcción, ferretería, jardinería, electrónica y electrodomésticos, entre otros muchos rubros.

El beneficio para la empresa, en tanto, es el ahorro en logística. No se necesita un espacio donde guardar un enorme volumen de cajas, no necesita encargarse del transporte ya que el envío de la GiftCard corre por cuenta de Cencosud y se evitan reclamos sobre defectos en el producto, como botellas rotas, alimentos vencidos, faltantes o que la caja se desfondó.

La seguridad es el tercer elemento. No hay espacio para extravíos, roturas o productos en mala condición. Una vez que la tarjeta está en manos del empleado, ya es responsabilidad suya. El empleado puede ir a cualquier local de Disco, Jumbo, Vea, Easy o Blaistein y adquiere lo que necesita o prefiere y ya no necesita reclamar más a la empresa.

Las tarjetas, además, pueden ser personalizadas, lo que minimiza el fraude o el cambio de identidad. Sólo disfrutará del beneficio la persona que la empresa señaló. Esto evita que parte de los productos que se distribuyen entre los empleados caigan en manos extrañas.