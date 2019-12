Golpeados por la recesión, freno de Vaca Muerta y retenciones

Las empresas dedicadas a la siderurgia local expresaron su preocupación, tras el el regreso de los aranceles al acero y al aluminio procedentes de la Argentina y Brasil, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en Twitter.

Tras acusar el impacto de caídas en la Bolsa de hasta 11,93% en el caso de Aluar, la más expuesta a la medida, todas las compañías locales que comercializan a los EE.UU. emitieron un comunicado a través de la Cámara Argentina del Acero.

"Este anuncio, sumado al freno de la actividad en Vaca Muerta y a la caída general en el nivel de actividad industrial del mercado interno, ponen en riesgo los niveles actuales de empleo siderúrgico de calidad y de alto nivel de capacitación, y disminuye la fuerte generación de divisas que el sector aporta", argumentó. La entidad recordó que las exportaciones siderúrgicas ya se encuentran afectadas por la eliminación de los reintegros de exportación (del 4% al 6%) desde agosto de 2018 y por la imposición de retenciones a los bienes industriales ($3 por dólar exportado) desde septiembre de 2018.

En la Argentina los más afectados son Aluar, el Grupo Techint y Acindar.

Acindar, del grupo Arcelor Mittal, "tiene asignada una cuota de pequeña escala en el mercado norteamericano, unas 1100 toneladas. De todas formas, la restricción para exportar nunca es una buena noticia, sobre todo, teniendo en cuenta el complejo momento que atraviesa el mercado interno. Las consecuencias dependerán, en gran medida, de la capacidad de la Argentina para mantener la competitividad y encontrar un nicho donde colocar la producción", explicaron fuentes de la compañía a El Cronista.

En el caso de Techint, el holding encabezado por Paolo Rocca, tanto Tenaris como Ternium proveen a los EE.UU. Entre las exportaciones siderúrgicas de mayor valor agregado se encuentran los tubos de acero sin costura con rosca para la industria petrolera de Tenaris, para quien los EE.UU. son más de la mitad de los ingresos, con ventas netas superiores a los u$s 893 millones, aunque como produce en los EE.UU. está de alguna manera blindada. Tras conocerse la decisión de Trump, ayer la acción de Ternium retrocedió 5,8 por ciento. Para Aluar, la firma exporta el 40% de su producción a los EE.UU., volumen de unos u$s 500 millones al año (ver pág. 6).

Según el Ministerio de Producción, la Argentina lleva exportados cerca de u$s 700 millones en acero y aluminio a los EE.UU. en lo que va del año (u$s 300 millones por acero y u$s 400 millones por aluminio).

En mayo de 2018, los EE.UU. habían eximido a la Argentina de aranceles a la importación de acero y aluminio.