Los bonos petroleros son el refugio de los inversores que se animan a la Argentina

Los papeles argentinos respaldados por el petróleo resultan un refugio para los inversores que todavía se animan a invertir en activos locales. Los bonos de YPF y los de la provincia de Neuquén son los más beneficiados.

Es que los títulos cuyas ganancias se vinculan con la explotación petrolera y, sobre todo, con los combustibles no convencionales, cotizan mejor que sus pares emitidos por el Gobierno Nacional, que se mueven en la zona de los u$s 40 por cada u$s 100.

"Todo parece pasar por la gran promesa de Vaca Muerta. Está claro que a Neuquén le mejoraron mucho los números gracias al desarrollo actual de ese yacimiento. Así que hay un fundamento detrás. Por el lado de YPF, siempre fue considerada como un refugio. Más allá de que ahora presente un endeudamiento mucho más alto que años atrás, sigue teniendo números de deuda razonables. No obstante, el riesgo político existe, por eso YPF cotiza muy por encima de otras petroleras del mundo", sostuvo Leonardo Chialva, socio de Delphos Investment.

Un título de Neuquén a 2021 se negociaba ayer en u$s 97 por cada u$s 100, con una tasa de 10,3%. La serie a 2028 -también garantizada por regalías- cotizaba por encima de los u$s 88, lo que significaba un rendimiento superior al 12%. En cambio, los bonos neuquinos a 2025, que no están garantizados por regalías petroleras, cotizaban ayer más abajo, a u$s 69, lo que representaba una tasa de 17%.

En el caso de Neuquén, el más cotizado entre los bonos de provincias petroleras, los inversores se aseguran un flujo de divisas asociado a las regalías provinciales. "El pago de los bonos está garantizado por el ingreso de dólares por regalías de petróleo y gas. Los bonos están emitidos en la misma moneda. Por lo tanto, dan cierta cobertura de tipo de cambio. Además, la estructura jurídica es atractiva porque se armaron fideicomisos donde la petrolera deposita las regalías a la provincia. El fideicomiso transfiere el dinero para el pago a los inversores y el remanente se gira a la provincia. Es decir que la estructura privilegia el pago al bonista por encima de la provincia", explicó Esteban Arrieta, analista de research de Banco Mariva.

Si bien tienen una situación fiscal diferente, otras provincias también garantizaron sus bonos con regalías petroleras y tienen mejores precios que los del soberano. La deuda de Tierra del Fuego a 2027, por ejemplo, se operaba ayer arriba de u$s 75, con tasa de 18%. Los títulos de Chubut a 2026, en tanto, se negociaban a u$s 67, con una tasa de más de 21%.

Otra beneficiada por la promesa de Vaca Muerta es YPF, cuyos bonos también cotizan arriba de los soberanos. La deuda de la petrolera con vencimiento a 2021, 2024 y 2025 se operaba ayer a precios promedio en torno a los u$s 88 y tasas mayores a 12%. "YPF es una empresa que, ante todo, gana plata. Exporta y genera dólares; tiene muchos afuera. Puede pagar", resumió Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

La compañía buscará aprovechar hoy el apetito inversor y colocará obligaciones negociables en pesos en el mercado local. Será por hasta el equivalente a u$s 75 millones (ampliable hasta u$s 150 millones). Se trata de bonos de corto plazo. Habrá dos series a 6 y 12 meses, con tasa Badlar privada mas un spread. Además, colocará títulos dollar linked (que ajustan por tipo de cambio) a 1 año. Los fondos se destinarán a activos fijos y capital de trabajo.