El Cronista
Economía y política Lunes 02 de Diciembre de 2019
Seguí el encuentro del Consejo de las Américas
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|57,7500
|62,2500
|DÓLAR BLUE
|-1,4440
|67,2500
|68,2500
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,4079
|-
|75,1143
|EURO
|0,8152
|66,2243
|66,4987
|REAL
|0,4894
|14,1531
|14,2093
|BITCOIN
|-1,2932
|7.313,5300
|7.316,8000
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|0,0000
|44,5625
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-2,2321
|54,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-2,1930
|55,7500
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|45,5000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|165,00
|165,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|-25,8373
|1,55
|2,09
|DISC USD NY
|-1,7197
|77,15
|78,50
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|-3,0530
|34.500,2100
|BOVESPA
|0,7100
|108.233,2800
|DOW JONES
|-0,9600
|28.051,4100
|S&P 500 INDEX
|-0,8631
|3.140,9800
|NASDAQ
|-1,1200
|8.665,4710
|FTSE 100
|0,1400
|7.139,7600
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|-0,4847
|320,5889
|322,1505
|TRIGO CHICAGO
|-0,2740
|200,6207
|201,1718
|MAIZ CHICAGO
|0,6061
|147,0413
|146,1556
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|0,7109
|60,9200
|60,4900
|PETROLEO WTI
|1,4319
|55,9600
|55,1700
|ORO
|-0,2525
|1.461,9000
|1.465,6000
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