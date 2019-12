Diez frases destacadas de Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública

La vicepresidenta electa Cristina Kirchner declaró hoy en la causa en la que se la acusa de haber favorecido al empresario Lázaro Báez con el supuesto redireccionamiento de la obra pública.

Aquí, sus frases más destacadas:

- “¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?”.

-"Fue un plan ordenado por el gobierno saliente”.

-“El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de Dolores, que el tribunal debería tener en cuenta”.

-"Este es un tribunal del lawfare. Que seguramente tiene la condena escrita. A mi me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia".

-"Ni hablar de la persecución a mis hijos, Máximo y Florencia, que cometieron un delito terrible: ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Mi hija que fue fotografiada, por supuesto fotomontaje, con cinco millones de dólares como si los hubiéramos robado, sin aclarar, por qué se pasaron buscando el dinero de la ruta del dinero K, en las Islas Caimanes, Seychelles, no en los Panama Papers. La plata estaba en el Banco Galicia, que es un banco nacional, y que pudo explicar por quó no es lavado de dinero, que no salió del país. En esas cajas estaba la plata declarada en todas nuestras declaraciones juradas".

"¿Cuándo terminará el mandato el presidente Mauricio Macri? ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Van a ver que hubo una sola sentencia en este caso, una Presidenta que era la que tenía que terminar el mandato antes para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa, que era donde correspondiera que yo hiciera el traspaso del mando y de la banda. Una vez más el Lawfare. Después la prensa decía que "no quiso ir a entregar".

- "Te imputan estupideces y ni siquiera te dejan demostrar que son estupideces que otros también cometieron. Increíble. Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Bonadio o Ercolini, dos jueces de grado. Estuve dos años sin fueros por voluntad propia, decidí no tener fueros, ya estaba en marcha la causa Hotesur, dólar futuro. No me dictaron la preventiva".

-“No solo todo el juicio de instrucción fue difundido, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guion fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lawfare: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión pública y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Eso es para presionar a los jueces probos. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente”

-"El responsable en materia administrativa y penal es el jefe de gabinete porque es e quién ejecuta el presupuesto de la nación argentina. Van a tener un problema porque van a tener que citar al Presidente de la Reública. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles".

- "Yo le digo a los Albertos, Alberto Fernández y Alberto Beraldi, que son profesores de la facultad y muy buenos, ¿ustedes les cuentan a los alumnos lo que pasa en Comodoro Py?"