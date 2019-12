Por qué febrero puede marcar un antes y un después en el tema de la deuda

El presidente electo, Alberto Fernández asumirá el próximo 10 de diciembre y poco se sabe sobre cuales van a ser los primeros pasos respecto del tratamiento de la deuda. Para el mercado, resulta clave que la renegociación se haga de manera rápida y exitosa para evitar que el país permanezca en recesión y que los controles cambiarios estrictos se mantengan en el tiempo más de lo deseado. Las pocas novedades sobre estos temas y demás cuestiones económicas, ponen nervioso a los operadores e inversores. De los vencimientos del 2020 el 45% se concentra en los primeros cuatro meses y febrero marca un antes y un después en el calendario de pagos.

Apenas asuma, Fernández deberá afrontar compromisos de deuda que, probablemente generen un impacto negativo en las reservas internacionales del Banco Central. La principal causa de intranquilidad por parte de los analistas del mercado surge del calendario de vencimientos de los primeros meses del año, el cual luce muy desafiante, haciendo que el Gobierno no cuente con demasiado tiempo para renegociar la deuda.

“Para tener un orden de magnitud, los vencimientos de deuda en los primeros tres meses del año acumulan u$s 15.000 millones, sumando intereses y capital en pesos y en moneda extranjera, ya sea con el sector privado o con organismos internacionales. La caja con la que comenzará el Tesoro el año que viene será prácticamente nula y las reservas internacionales netas del BCRA, si bien frenaron su caída (e incluso subieron en el margen) son de apenas u$s 11.500 millones”, explicó Francisco Mattig, analista de estrategia de Consultatio Investment.

Mirá también El S&P Merval profundiza su caída El referencial bursátil de la Bolsa porteña mantiene la tendencia bajista que inició ayer. Muestra un rojo del 1,7% y cotiza por debajo de los 32.900 puntos.

Febrero, un antes y un después

El nuevo gobierno se enfrenta al dilema de renegociar la deuda de manera “amistosa” y seguir honrándola para no caer en un “default ” liso y llano. Para analistas del mercado, la fecha clave parece ser febrero próximo, ya que a partir de ahí los vencimientos, especialmente bajo ley local, se tornarían impagables.

De los vencimientos del 2020 el 45% se concentra en los primeros cuatro meses. Esto explicado principalmente por los pagos de letras reperfiladas, que representan el 50%, de los cerca de u$s 13.000 millones que vencen. El 19% del total corresponden a Lecap, 32% a Letes, 36% en bonos en moneda local y 13% en bonos en moneda extranjera.

“Si sumamos diciembre al cálculo, el total de pagos al sector privado suma poco más de u$s 31.350 millones en los 13 meses que hay a fines del 2020. Y hasta abril, puntualmente, el nuevo Gobierno deberá hacer frente a un 48% de ese total”, comentaron desde PPI.

Por su parte, los analistas de Delphos Investment sostuvieron que los títulos bajo ley local son los que más compromisos implican en los próximos cuatro meses ya que se llevan el 93% del total y que el mes de febrero marca un antes y un después en el calendario de pagos.

“El mes a mes empieza a jugar un rol clave. El mes de diciembre es un mes cargado de vencimientos, en pesos por el pago de cupón del TJ20 y el pago del 25% de las Lecaps y Lecer del que suman más de u$s $ 800 millones, y en dólares por el corte de cupón del Discount por u$s 640 millones. Por su parte, en enero 2020 luce más “aliviado” con apenas u$s 700 millones en compromisos. Febrero es el mes clave. A partir de ahí todo se agrava lo cual marca un antes y un después. Para esa fecha, el nuevo gobierno deberá tener resuelto el frente de la deuda, al menos doméstica”, alertaron.

En el informe de Delphos remarcan que el vencimiento del bono dual AF20 en febrero representa un gran desafío ya que pagaría más de u$s 1400 millones, y además habría que cancelar el 60% de las Letes y Lecap con vencimiento original el 30 de agosto de 2019 por unos u$s 800 millones. En el mes de marzo esta tendencia se pronuncia ya que las necesidades de vencimientos llegan alrededor del u$s 4.340 millones explicados principalmente por el pago final de Letes y el corte de cupón de los bonos PAR en moneda extranjera (la suma de ambos instrumentos llega a u$s 1.300 millones), y por el vencimiento del A2M2 y pagos finales de Lecaps y Lecer emitidas a mediados y fines de septiembre (alrededor de u$s 2.300 millones).

Un operador de bonos de un banco local alertaba sobre la inacción del próximo gobierno en las últimas semanas y alertaba sobre el tiempo perdido en las semanas de transición.

"Alberto Fernández va a extrañar el tiempo perdido. Los 100 días ya le empezaron a correr desde el 27 de octubre y ya perdió 3 semanas. Creo que para fin de enero tiene que haber avances concretos y para marzo ya deberia estar encaminada una solución relativamente amistosa sobre la deuda ley local. Dada la carga sobre las letras, espero que veamos un nuevo reperfilamiento sobre las Lecap y Letes", agregó el trader.

Perfil de vencimientos en 2019

Los vencimientos que restan del año 2019 suman unos u$s 3.673 millones, con grandes compromisos en la primera semana de diciembre.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detallaron que en lo que resta de los compromisos de deuda en 2019, el 79% corresponde a ley argentina y el 21% restante a ley local. A su vez, el 64% del total es deuda en moneda extranjera y 36% en pesos. Haciendo foco sobre las Letras reperfiladas, el 62% corresponde a Letes (u$s 673 millones) y el 38% restante en Letras en pesos (Lecap).

En total hay u$s 3673 millones en deuda, de los cuales el 64% corresponde a intereses de bonos (u$s 2346 millones), un 30% en Letras que suman u$s 1091 millones y el 6% restante por capital e intereses a organismos internacionales por un total de u$s 236 millones.

Perfil de vencimientos en 2020

Cuando se consideran la deuda en 2020, la misma alcanza un total de u$s 42.886 millones entre capital e intereses. De ese total, el 58% corresponde a capital e intereses de bonos, un 29% en letras y 13% en organismos internacionales.

Según datos propuestos por los analistas de PPI, la foto por moneda refleja que de ese total se reparten prácticamente en partes iguales entre monedas -52% en moneda extranjera (básicamente dólares) y 48% pesos. Específicamente, los vencimientos totales en pesos equivalen a unos u$s 20.590 millones, que a un tipo de cambio de $ 60, son unos más de $1235 mil millones. Esto representa más del 80% de la base monetaria actual.

La deuda en dólares son unos u$s 22.275 millones. Por legislación, en tanto, se vuelve a mostrar una fuerte concentración en los de Ley local que explican cerca del 90%.

“Un dato clave de esta foto es cómo se divide estos vencimientos entre el sector público y privado. Los primeros no tienen problema de renovación a cada vencimiento. Sin el sector público, los cerca de u$s 43.000 millones, se reducen a unos u$s 29.120 millones. Es un 32% menos de los vencimientos totales mencionados. En términos de PBI esto es un 7% (poco más de 2 puntos de intereses y 5 de capital). Asi, los vencimientos de capital considerando las letras, en manos privadas son unos u$s 20.970 millones, y los intereses unos u$s 8150 millones”, explicaron desde PPI.

En concreto, entre capital e intereses en manos del sector publico acumula un total de u$s 13.747 millones, lo que representa el 32% del total de la deuda. En Letes y Lecap suman u$s 2561 millones y u$s 1699 millones respectivamente. En bonos en pesos da un total de u$s 5297millones y en moneda extranjera por u$s 4190 millones.