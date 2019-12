Diciembre 2019: última etapa para implementar la factura de crédito electrónica

Hasta el 30 de noviembre de 2019, una MiPyME debía emitir Factura de Crédito Electrónica a una empresa grande dedicada a la actividad de supermercado minorista, entre otras, solamente cuando el importe de la misma era de $ 1.000.000 o más.

A partir del 1 de Diciembre de 2019, ese importe mínimo disminuyó y quedó unificado en $ 100.000, para todos los casos, es decir, sin importar la actividad que realice el cliente -empresa grande o MiPyME que opte por el Régimen.

Recordemos que la Factura de Crédito Electrónica es un instrumento creado por la Ley 27.440 de Financiamiento Productivo y consiste en una factura que, una vez aceptada por el receptor de la misma, se constituye en un título ejecutivo y valor no cartular.

De esta forma las MiPyMEs pueden contar con un instrumento para negociar en los mercados regulados por la CNV o en plataformas o mantenerlo en su poder con una fecha cierta de vencimiento.

Hasta finales del mes de Noviembre, se habían negociado en el mercado mas de 350 Facturas de Crédito Electrónicas por un importe total superior a los $ 500.000.000.

Aún cuando la cantidad de comprobantes y el importe total no es significativo para los instrumentos que se negocian en el mercado, entendemos que estos datos son muy positivos.

La negociación demuestra que el Régimen esta funcionado y se está cumpliendo el objetivo de financiar a las MiPyMEs.

Seguramente la generalización del monto mínimo en $ 100.000 y la gradual baja de tasas de interés de financiación, generarán un incremento en la cantidad de facturas a negociar.

No debe olvidarse que antes del Régimen, en la Argentina se negociaban facturas por un equivalente al 0,30% del PBI mientras que en Chile la negociación alcanzaba al 10% del PBI.

A lo largo del año 2019, la Secretaria de Simplificación Productiva, la Administración Federal de Ingresos Públicos, las empresas grandes, las MiPyMEs, los profesionales y todos los involucrados en los procesos han realizado un arduo trabajo para la implementación del Régimen.

Sin embargo, aún queda un arduo camino por recorrer y hay dos cuestiones que podemos mencionar como relevantes a resolver a la brevedad:

La ampliación del plan de 15 días a 30 días dispuesto por la Resolución (MPyT) 209/2018

La Ley 27.440 establece un plazo de 15 días corridos para la cancelación, rechazo o aceptación expresa o tacita de la Factura de Crédito Electrónica.

A través de la Resolución (MPyT) 209/2018, ese plazo se fijo en 30 días hasta el 21/12/2019, motivo por el cual, en pocos días se volvería al plazo original de 15 días y se generarían problemas operativos a las empresas receptoras de las Facturas de Crédito Electrónicas.

Entendemos que la Secretaria de Simplificación Productiva debería prorrogar el plazo de 30 días por un año más y, con posterioridad se debería modificar la Ley y contemplar en forma definitiva este plazo.

2. Quebrantos específicos

Los intereses, gastos, etc. vinculados a la negociación de las Facturas de Crédito Electrónicas en mercados regulados por la CNV, solamente pueden ser descontados de ganancias de la misma fuente y naturaleza.

En cambio, cuando la negociación se realiza en plataformas, no hay limitación en la deducción.

Se ha conocido un proyecto de modificación del Decreto Reglamentario del Impuesto a las Ganancias que seria dictado en los próximos días, donde se buscaría solucionar este problema de deducción cuando las Facturas de Crédito Electrónicas se negocien en mercados regulados por la CNV.

El problema es que el proyecto solo contempla la solución para los sujetos del Art 69 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (SA, SRL, SAS, etc.) pero no lo hace respecto a las personas humanas y sucesiones indivisas, sociedades de la sección IV de la Ley General de Sociedades, etc.

Entendemos que debería modificarse el proyecto de Decreto Reglamentario y que no se aplique la limitación en ningún caso, sin importar el sujeto que emita el valor, en este caso la Factura de Crédito Electrónica.

3. Otras cuestiones a contemplar

Tal como expresamos en nuestro Libro “Factura de Crédito Electrónica”, Editorial Errepar, entendemos que deberían también contemplarse, entre otras, las siguientes modificaciones a las normativas del Régimen: