El balance de la semana en el mercado en cinco datos

Con respecto a política económica, se habló de posibles medidas, donde por ejemplo ya se descuenta una suba en las retenciones y quizás de bienes personales, mientras que se prepara el Consejo Económico y Social que buscaría un acuerdo de precios y salarios, y donde se convocaría a todos los sectores.

Por otro lado, y sobre puntualmente las futuras negociaciones de la deuda, no mucho nuevo; en especial, nada concreto. En sus apariciones, Alberto Fernández no dejó de criticar las condiciones en que recibe el país y las políticas oficialistas que habrían castigado principalmente a la industria, y favorecido a la especulación financiera. Mientras que, si bien volvió a expresar su voluntad de pago e insistió en que cumplirá con sus compromisos, destacó la necesidad de crecer y reactivar la economía primero. Por otra parte, y en cuanto al FMI, el dato más relevante de la semana paso por la confirmación que no tomaría los USD 11.000 millones restantes del desembolso, aunque aseguró que buscará un acuerdo con el organismo para pagar lo prestado.

Ahora, sobre quién ocupará finalmente el cargo de Economía, no hay tampoco definiciones. Un punto que sigue siendo para el mercado en el corto plazo. Descartado aparentemente Nielsen, se habla nuevamente de Kulfas, o bien Guzmán y, según algunos, quizás Martín Abeles. Veremos, se sabrá –entendemos y según lo informado- como tarde, el 6 de diciembre.

Bonos y acciones sin tendencia clara (esperable)

Ahora bien, en este marco de incertidumbre y con feriados americanos de por medio, los volúmenes de la plaza local fueron mínimos. De hecho, no es posible hablar de una tendencia clara en el movimiento reciente de los bonos cuyas paridades permanecen en la parte media del rango post PASO –en torno a 41/42%-.

En consecuencia, el mercado de deuda sigue entonces descontando una difícil negociación donde el diferencial de paridades por legislación se mantiene en torno a los 4/5 puntos. Mientras que la curva de rendimientos, lógicamente, sigue invertida. Acá, las tires de los bonos más cortos superan el 200%, mientras que los más largos se ubican en el orden del 15/17%. Si miramos la variación mensual, los bonos registraron bajas de hasta el 9% (DICA) y subas que alcanzaron el 5% (A2E7), mostrando al igual que el balance semanal un comportamiento mixto.

La volatilidad fue protagonista también en el mercado de acciones que se refleja con la fuerte caída del Merval en el inicio de la semana, para luego recuperarse y cerrar un 3% arriba. Acá igual vale aclarar, una vez más, que los negocios son muy bajos –en las últimas dos ruedas, por ejemplo, se operaron en promedio unos $ 300 millones diarios-.

Pero vayamos al comportamiento del índice. Este viernes el S&P Merval cerró en 34.500 acumulando una baja del 1.4% en el mes, y en la semana suba del 2.7%. Igual es claro que la selectividad en los papeles se mantiene y profundiza a medida que se habla de posibles políticas sectoriales. En este marco y hasta que no haya un escenario más claro, no se espera un fuerte cambio de tendencia ni un salto importante en los volúmenes negociados.

De hecho, si miramos la performance de las principales acciones en el mes, el panel líder refleja números mixtos. Dentro de las subas más importantes, se destacaron CEPU, GGAL y HARG en 15%, 8% y 7% respectivamente. Los rojos, en cambio, fueron para TGNO4, TGSU2 y PAMP en 22%, 21% y 18%, en igual orden.

Tipo de cambio estable –y bajos negocios-

En el mercado de cambios no hubo sorpresas. La tranquilidad se mantiene a poco más de un mes de la vigencia del cepo hard, y con las constantes intervenciones del Banco Central que ya dejan de ser novedad. Sumó ya más de u$s 2.400 millones de los cuales solo u$s 300 fueron de esta semana, lo que permite recuperar reservas. Estas últimas ya se ubican arriba de u$s 43.700 millones.

En cuanto al billete, el mayorista cerró en $ 59.70/$ 59.90 y acumuló 23 centavos a lo largo del mes. Si miramos las pantallas minoristas, el dólar continúa por debajo de los $ 63 tras caer un 1% en noviembre.

Por otro lado, con el CCL y el MEP en $ 74.81 y $ 72.70, el diferencial con el tipo de cambio oficial (BCRA 3500) se ubicó en 25% y 21% respectivamente. Por arriba del cierre de la semana pasada, pero todavía lejos de los máximos registrados en octubre.

En cuanto a la política monetaria, la última semana de noviembre cierra con la tasa de Leliq en 63% y una expansión promedio de casi $10.500 millones por parte del Banco Central. Incluso según lo que acaba de anunciar el COPOM, el BCRA cambio la forma y sólo apuntó a sostener que “juzga” necesario mantener el límite inferior de la Leliq en el nivel de 63% para diciembre, a la vez que anunció que computará la meta de base monetaria en forma bimestral (diciembre-enero).

No obstante, la realidad es que a las actuales autoridades le quedan poco más de 10 días en el organismo, y de ahí entendemos habrá una nueva visión de política monetaria. El presidente del BCRA que tomaría las riendas en poco, y que estaría prácticamente confirmado, será un viejo conocido ya en el mercado: Miguel Pesce.

Mercado Internacional entre china y USA, y las expectativas del rally navideño

Más allá de la semana corta –por el Día de Acción de Gracias y el “Black Friday”- las negociaciones comerciales mantuvieron un alto grado de volatilidad. El devenir del acuerdo está pendiendo de un hilo, y a 16 días de que se active una nueva ronda de aranceles, no está claro si llegarán a un acuerdo que logre darlos de baja. Lo venimos viendo en las últimas dos semanas, y mientras que no existan por el momento otros catalizadores claros, cualquier rumor marcará el compás de los mercados.

En resumidas cuentas, la cuestión había comenzado la semana con el pie derecho cuando se buscó acercar las partes y lograr consenso en cómo resolver las diferencias restantes entre ambas naciones y así encarar la parte final de la “fase uno”. Pero en la previa de “Thanksgiving”, Trump levantó la temperatura de las conversaciones promulgando dos proyectos de ley que respaldan a los manifestantes en Hong Kong, a lo que China no tardó en reaccionar.

En este marco, la respuesta poco amigable del país asiático –a la reacción de Trump- alimentó las preocupaciones de los mercados internacionales que cerraron hoy con bajas generalizadas, y limitaron las ganancias semanales a niveles del 1/1.5%.

En el balance mensual, igualmente, el Nasdaq alcanzó una suba del 4.5% hacia los 8.665 mientras que el S&P500 (3.140 puntos) y el Dow Jones (28.051 puntos) aumentaron más del 3%. Los índices se mantienen entonces en zona de máximos en un mes donde las perspectivas se mantuvieron positivas en líneas generales, por lo que se espera que el ritmo actual de crecimiento continúe hasta el año próximo.

Recordemos que la economía norteamericana creció por arriba de lo esperado a una tasa moderada de 2.1% en el tercer trimestre del año, donde la producción total de bienes y servicios superó el 1.9% esperado por el mercado.

En Europa, por último, la tendencia es similar tras cerrar con subas semanales de hasta el 1.1%. En el mes, el IBEX35 español aumentó casi un 2%, seguido del DAX alemán en 1.7%. A la par, el MIB italiano y el FTSE100 británico avanzaron 1.3% cada uno. En lo político, recordemos que los próximos días serán decisivos en el Reino Unido, donde las elecciones generales definirán el futuro del país como parte del bloque europeo.

Las tasas avanzaron, en tanto, a lo largo del mes. Hoy la tasa del Tesoro americana, cerró en niveles de 1.77% anual, con una suba leve en el mes. Mientras que si miramos las tasas europeas, las alzas también fueron de entre 7 pbs y 15 pbs respectivamente. Mientras tanto, el DXY –Index- sigue fortaleciéndose y cerró en 98.42 (+1%). Por otro lado, la Libra se ubicó 1.29, y el Euro en 1.10, cayendo 1% en el mes.

Se espera una semana intensa (tanto local, como externa)

Sobre lo que vendrá, buscaremos ser breves. Entendemos que como clave la semana seguirá focalizada, y en lo que es la coyuntura local, en las definiciones de Gabinete. Los nombres fueron y vinieron durante la semana, y muchos ya estarían definidos. No obstante, la presentación oficial llegaría el 6 de diciembre. Clave acá para el mercado será finalmente quien ocupe el Ministerio de Economía, y el equipo detrás, que serán los encargados de llevar adelante las negociaciones de la deuda.

Lo que no se esperan son muchos datos concretos como avanzan estas negociaciones, y si avanzan, y menos aún una propuesta concreta. En consecuencia, el mercado deberá conformarse con los trascendidos o rumores que se vayan escuchando.

También, con lógica, se estará a la espera de medidas a partir del 10D que permitan comenzar a delinear realmente cuál será la política económica, fiscal y monetaria del próximo Gobierno.

En cuanto a la agenda económica, será dato la recaudación y los números de actividad que comiencen a conocerse ya de noviembre.

Por su parte, también se mirará de reojo a la región, luego de una nueva semana de manifestaciones en algunos países –Chile y Colombia, en particular- y una aceleración en la devaluación de las monedas de la región. El peso colombiano, el peso chileno, y el real, por ejemplo, cayeron contra el billete americano un 2.6%, 1.4% y 1% respectivamente.

En lo internacional, la tensión se mantendrá en torno a la guerra comercial entre EEUU y China, y el nuevo enfrentamiento por el proyecto de ley de Hong Kong que Trump promulgó. Aunque la semana contará con la reunión de la OTAN en Londres (martes y miércoles), donde Trump aprovechará la oportunidad de visitar a la Reina Madre. Además, será la última semana de campaña del Reino Unido, donde el Partido Conservador conserva la ventaja (dandole impulso a la idea de un Brexit antes de fin de año).

En cuanto a la agenda económica, contaremos con el PMI de fabricación de las dos potencias (EEUU y China), mientras que como clave se conocerá el reporte de empleo americano (ADP el miércoles y el dato oficial el viernes) –recordemos que los datos de empleo vienen de caer por debajo del promedio derivado de las huelgas de GM-.

Por fuera de esto, estaremos sobre la cifra de ventas que deja el comienzo de la temporada navideña, como clave para las valuaciones del mercado. Recordemos que esta etapa explica más del 30% de las ventas anuales de las compañías.