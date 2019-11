Por el cepo, crece un producto de BYMA que reduce el riesgo del "dólar bolsa"

El plazo por lote son aquellas operaciones concertadas en donde el comprador y el vendedor negocian un activo a un precio cierto, siendo la liquidación de la operación en una fecha posterior a la de contado normal. La negociación a plazo por lotes permite la interacción de inversores que buscan cobertura como así también de inversores que, especulando con el alza o baja de precios, procuran asegurarse un beneficio.

Así, los inversores que ya tienen bonos argentinos han utilizado esta operatoria desarrollada por BYMA para cubrirse del riesgo precio generado por la obligación de mantener el activo por 5 días en cartera antes de poder venderlo o “parking”.

Además, el plazo por lote permite estructurar una operación que genera los mismos resultados que un futuro de dólar MEP. El lanzamiento del “plazo por lote” como producto había sido a finales de 2018 y comenzó a operar a comienzo de este año y tomó mayor relevancia en las últimas semanas producto de los controles cambiarios.

La negociación a plazo por Lotes es una operación a plazo y con liquidación diferida en el tiempo. Dado que no es un derivado financiero, el tratamiento impositivo es diferente. A su vez, no hay liquidación de ganancias y pérdidas diarias y se deberá integrar una garantía inicial, quedando el inversor sujeto a una reposición de la misma cuando exista una variación desfavorable en el activo negociado. La negociación en plazo por lotes es de este modo estandarizada, donde cada lote un total de 1000 valores nominales, tanto de renta variable como de renta fija.

Gonzalo Pascual Merlo, gerente de Mercados de BYMA, destacó que el plazo por lote es una buena herramienta para aquel que quiere fijar un precio de un activo financiero hacia fin de mes y para todo aquel que, teniendo una posición de corto plazo, quiere quitarse de encima el riesgo precio, sin verse obligado a tener que entrar en una posición de liquidación.

“Cualquiera que esté operando en el mercado puede fijar el precio de algún activo financiero hacia fin de mes y luego cerrar esa posición para no terminar liquidando sino compensando la diferencia de los dos precios de concertación”, resaltó el gerente de BYMA.

Por su parte, Juan Manuel Anciaume, Head Sales & Trading Argentina de Criteria sostuvo que desde la compañía han comenzado a probar el producto satisfactoriamente entre sus clientes.

“Vemos que el producto funciona perfecto. El plazo por lotes es útil para personas físicas que, habiendo adquirido bonos soberanos contra dólares, deben mantenerlos en cartera por 5 días hábiles para venderlos contra pesos u otro dólar. Si bien no reemplaza perfectamente al futuro de dólar, este producto elimina el riesgo precio del bono comprado y además tiene ventajas en materia impositiva gracias a como está definido el contrato”, afirmó Anciaume.

Operatoria y volumen del plazo por lote

Anciaume asiente que el producto empezó a tener volumen en el último mes y que el mismo tiene potencial hacia adelante.

“Hay ´market makers´ que tienen robots y algoritmos capaces de proveer volumen si alguien lo necesitara, con lo cual da cierta tranquilidad de que la liquidez puede aumentar. Como referencia indicativa, operan en promedio u$s 2 millones diarios entre mep y cable, que si bien no es demasiado, no es para nada despreciable para los volumenes minoristas, y creo que en los próximos meses el producto debería extenderse en ese tipo de inversores bastante más, mientras persistan las restricciones sobre el plazo de tenencia mínimo de 5 días para el cambio de moneda”, dijo.

En cuanto a la operatoria, un operador del mercado local explicó que, para lo que son bonos argentinos, la operación consta en la compra de un bono y la venta del plazo por lote.

“En el mercado compramos el bono y sucesivamente vendemos el plazo por lote en la misma jurisdicción y misma moneda. Transcurrido el plazo que necesite el inversor, se recompra el plazo por lote y se vende contra distinta jurisdicción y moneda. Actualmente el plazo típico es de 5 días por el parking que obliga el BCRA a mantener los bonos si es que se quiere hacer contado con liquidación. De esta manera, los 5 días que tengo q esperar en el parking, estoy cubierto del riesgo precio gracias al plazo por lote”, señaló el trader.

Futuro de dólar MEP

Mas allá de su uso actual para cubrirse del riesgo precio, que es lo que la mayoría de los operadores está haciendo, este producto también podría seguir existiendo una vez que se quiten estas regulaciones que carecen sentido como futuro de dólar MEP

Desde el mercado señalaban que, al haber quedado los futuros de Rofex atados al A3500, que hoy por hoy no es un dólar de libre disponibilidad, un futuro de dólar Mep cobra cierto atractivo para una persona que tiene que cumplir con obligaciones en dólares en un futuro y no tiene acceso al MULC.

“Esta estrategia se logra comprando el plazo por lote de la especie en pesos y vendiendo el plazo por lote de la especie en dólares. Además, se puede usar como una herramienta de especulación gracias al aplacamiento (de 10 a 1) que te da para posicionarse en un activo local tanto al alza como a la baja”, comentaron desde una Alyc de la city porteña.