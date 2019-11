Melconian cree que la renegociación de la deuda precisa distintas quitas y equilibrio fiscal

El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian analizó el alcance de la decisión del presidente electo Alberto Fernández de postergar el pago de la deuda externa.

Ayer, jueves, jueves, durante la 25ta edición del Ciclo Construir Consensos, organizado por la Unión Industrial Argentina, el futuro mandatario aseguró que va a pagar la deuda una vez que la economía empiece a crecer.

Consultado al respecto, el economista Carlos Melconian indicó que “la contracara de la deuda termina siendo el déficit fiscal”.

“Cualquier arreglo después tiene que tener equilibrio fiscal sino es pan para hoy y hambre para mañana. En el gobierno anterior no es que hubo desendeudamiento. Globalmente hablando hubo endeudamiento al ANSES, al Banco Central”, explicó Melconian esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Además, el economista consideró necesario realizar un “ejercicio de sostenibilidad a futuro de la deuda” y sumó: “Quiero ver si esto de ‘No te pago’ es una solución definitiva”.

“Esto tiene mucha incidencia sobre la economía de los argentinos y la solución tiene que ser definitiva y sostenible. Argentina tiene que tener una negociación saludable e integral para que entren todos”.

“La segunda cuestión es el cómo estamos”, planteó el economista: “Argentina, más que un problema de tamaño de la deuda de acreedores externos, tiene un problema de empelotamiento, de corto plazo de vencimiento y de costo de la deuda. Por lo tanto el primer ejercicio que hace cualquier novato es prestame todo lo que hay que pagar y dame lo que eventualmente puede entrar. Moraleja, no se puede pagar. Lo hemos hablado hace un montón, se lo he transmitido al presidente Macri y en la oportunidad que he tenido de hablar con el nuevo presidente, lo mismo”.

No a la solución a la uruguaya

“Yo he descartado el ejercicio uruguayo, pago los intereses y refinancio el capital. La uruguaya no da. Además tiene implícito un esfuerzo fiscal que puso en práctica el presidente Batlle”, sostuvo.

Deuda: ¿es aplicable a la Argentina la "salida a la uruguaya" que quiere Alberto? Alberto Fernández habló en la Fundación Mediterránea, en Córdoba, y dijo que en un eventual gobierno suyo podría adoptar, para la deuda argentina, una salida como la de Uruguay , que en 2003 realizó una reestructuración "amistosa", consistente en un alargamiento de plazos, sin quita de capital ni intereses.

“Eso hoy es imposible. Entonces acá viene una discusión de carácter técnico profesional de negociación donde hay dos veredas. Una es cómo lo miro yo si estuviera representando a la Argentina. Otra vereda es cómo lo mira un bonista”, planteó Melconian.

En ese sentido, sostuvo que “si a una PYME con una tasa de interés prohibitiva el banco le dice 'no me pagués dos años, te dejo laburar', en dos años la PYME tiene el mismo problema”.

Las quitas que precisa la deuda

“La discusión debe incluir una quita. No necesitás quita de capital pero sí necesitás quita de intereses y continuidad en el pago”, afirmó.

“Si me vas a dejar crecer y me vas a evitar pagar pero te debo lo mismo con la misma tasa de interés es pan para hoy y hambre para mañana”, insistió.

“Esto debe ser relativamente rápido. Ya hay una definición política que es Fondo plata no te voy a pedir”, agregó.

“Hay que hacer un ejercicio de sostenibilidad a futuro de la deuda para no caer en el corto plazo en lo mismo. El ejercicio de sostenibilidad futura de la deuda sin quita no cierra. Y de elegir elijo la quita de intereses”, opinó el economista.

“Por supuesto el primer choque con un tenedor de un bono va a ser cuánto vale el bono nuevo para este tipo”, alertó.

La regresión ochentista

“En un momento dado del 2019 vencieron letes y lecap no cantaste el default pero dijiste casi unilateralmente 'te reperfilo'. La pregunta es cuándo formalmente le declaro al mundo que además de las letes y las lecap no puedo pagar otros títulos. Ahí hay algunos meses. Algo de reservas queda. El nuevo modelo es un modelo que mantiene el cepo y cuya clave es que el Banco Central compre algunos dólares. Esa regresión ochentista de comprar dólares con emisión monetaria para pagar deuda va a venir”, sostuvo.

“El equilibrio del fisco si lo vas a buscar con aumento de impuestos después queda la pregunta de cómo se crece, por dónde, la competitividad, la rentabilidad”, sugirió Melconian.

“Mantengamos en mente que ese sex appeal de 'no te pago'... guarda porque quiero ver si es una solución definitiva”, advirtió.

Para Melconian, “el valor presente del nuevo bono que va a recibir el damnificado, es más alto, perdonándote la vida uno o dos años, pero si no lo tocás que si le hacés una quita en los intereses. Por eso el acreedor está mucho más proclive a darte plazos pero no me jodas con la quita”.

“Con independencia de quien lo pone arriba de la mesa podés hacer el ejercicio de no pagar un año o dos. El quid de la cuestión es dónde queda el riesgo de Argentina después de la negociación”, dijo.

“El riesgo argentino va a quedar más bajo en tanto y en cuanto muestres una cosa creíble a futuro”, planteó.