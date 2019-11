Alberto Fernández: "Cristina no impuso ni vetó ningún nombre" para el armado del Gabinete

A 11 días de asumir el poder, el presidente electo Alberto Fernández negó hoy de plano una supuesta injerencia de Cristina Kirchner en el armado del Gabinete que lo acompañará a partir del 10 de diciembre. Sostuvo que la vicepresidenta electa "nunca me impuso ni me vetó ningún nombre", y criticó el "juego permanente" de los medios que buscan, según dijo, "hacernos pelear".

Por otra parte, se refirió al pedido de liberar a los ex funcionarios kirchneristas presos, que es motorizado, entre otros, por Amado Boudou, Julio De Vido y la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala, así como familiares de los detenidos.

"No tengan dudas de que están mal detenidos en la mayoría de los casos", dijo Alberto, sin hacer nombres. "¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso", señaló.

"En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero solo los detienen porque son opositores. Cuando hablo del mal funcionamiento de la Justicia hablo de eso", planteó.

Sobre la supuesta influencia de CFK en el armado del Gabinete, señaló: "¿Saben en qué fuimos brillantes (los peronistas)? En unirnos. Cuando nos unimos, ganamos y unidos podemos hacer cosas. Lo único que quieren es desunirnos. Ahora están con que Sergio Massa perdió espacio (en el Gabinete) ¿Dónde? ¿Quién lo quiere correr a Massa y quitarle lugares?", sostuvo.

En rigor, a pocos días de que se conozca cómo quedará el esquema ministerial definitivo, que será anunciado el próximo viernes, las negociaciones continúan. Ayer, el propio Alberto publicó un tuit, que luego borró, donde descartó que Diego Gorgal, hombre del massismo, vaya a ser su ministro de Seguridad, un nombre que el día anterior todos daban por seguro. Según se supo, no fue otra que Cristina quien lo objetó por "cuestiones ideológicas".

"Es un juego permanente para hacernos pelear. Piensan que un día voy a decir “voy a ser el 'macho' y voy a decir Cristina no existe. Cristina existe, fue presidenta por ocho años, es mi amiga, la valoro y voy a seguir hablando y escuchándola siempre. Y después decidiré yo y ella me va a acompañar", señaló Alberto.

En un extenso reportaje que dio a radio Colonia, Fernández dejó otras definiciones. Habló del Consejo Económico y Social que tiene previsto crear por ley con el propósito de diseñar políticas de Estado, ratificó que su "prioridad" serán los "más perjudicados" por las políticas de Mauricio Macri y adelantó que revisará los últimos decretos firmados por el saliente mandatario para incorporar más gente a la planta permanente del Estado.

Aquí las principales definiciones:

Los decretos de Macri

Fernández adelantó que revisarán los últimos decretos de Cambiemos vinculados a la planta de trabajadores del Estado. “Los que ganaron concursos legalmente, tienen que estar tranquilos. Pero esto que están haciendo es tratar de tomar el Estado con su gente en un minuto antes de irse”, criticó. Y agregó: “Todas estas picardías se revisan y solo un tonto piensa que pueden durar; eso no dura”. Allí, incluyó al reciente decreto 788/2019 que le garantizó estabilidad e indemnizaciones especiales a los funcionarios de cargos jerárquicos.

“Estos decretos que están saliendo a último momento son los que yo llamo presuntos concursos que apuraron y precipitaron para dejar gente de ellos en el escenario. Aquellos que sean de carrera, que haya concursado y ganado legítimamente su lugar, no tengo problemas de que sigan adelante; pero lo otro, ¿además ponerle a uno una carga de pagar los salarios caídos si los remueve?. Con el banco nación hicieron algo parecido”, argumentó.

Acto de asunción

Fernández afirmó que "todos los presidentes" fueron invitados al acto de traspaso de mando, entre ellos el brasileño Jair Bolsonaro. “Todos son bienvenidos y después dependerá de ellos”, dijo. Sobre el ex mandatario Lula da Silva, confirmó que no estará presente por decisión personal. “Me dijo que prefiere venir después para no profundizar el tema”.

El vínculo con el Papa

El presidente electo dijo que mantiene una relación muy buena con el Papa Francisco, de quien destacó "la tarea pastoral" que realiza al frente de la Iglesia. Y reveló que habló con él en numerosas oportunidades.

No obstante, al ser consultado sobre su idea de impulsar la ley de aborto, aclaró: “Hay problemas que resolver que nos complican la vida, cosas mundana que yo tengo el deber de resolver, pese a que choque con principios o creencias respetables de la Iglesia; no hago nada en contra de otros, después aparecen los que son más papistas que el Papa y empiezan a hablar".

Consejo Económico y Social

Sobre su intención de crear un Consejo Económico y Social para diseñar políticas de Estado afirmó: "Me parece que es una institución que tenemos que tener en la Argentina, porque se habla muchas veces de políticas de Estado pero no tenemos desde dónde lanzarlas y quién las siga. Se supone que son políticas que superan a un presidente o a un gobierno".

Asimismo, aclaró que se trataría de un organismo con "reconocimiento legal, con capacidad de aconsejar y proponer, y que funcione con autonomía de quien gobierna. Ahí deben estar representados los que producen, los que trabajan y los que gobiernan, para que nos pongamos de acuerdo en cuestiones centrales que perduren, más allá del cambio de gobierno".

Pobreza

Fernández reiteró que el hambre y la pobreza serán una prioridad de su Gobierno y aprovechó para volver a criticar a Macri. "Lo que hizo el macrismo fue administrar muy mal. Tenemos que hacer un sistema que distribuya de otro modo, si recibís 26 puntos de pobreza y te vas con 40, quiere decir que distribuiste muy mal. En una sociedad capitalista todos deben ganar, no algunos".