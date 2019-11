El debate por las paritarias provoca el primer chispazo entre Alberto y los gremios

El discurso del presidente electo, Alberto Fernández, fluía con normalidad ante un auditorio que escuchaba atento los lineamientos generales de lo que se supone será el eje de su próxima gestión, hasta que el futuro mandatario se refirió a "regímenes impositivos diferenciales para las economías del interior".

Acto seguido, disparó: "Con la CGT también debemos resolver cómo es la lógica del régimen paritario entre el interior y las grandes empresas" que están especialmente en las ciudades y aclaró que en los gremios "no estuvieron muy de acuerdo".

El argumento de Fernández es que el problema de una pyme de Jujuy o de Tierra del Fuego, no es de esas provincias sino "de todos los argentinos". En ese sentido, sentenció: "Donde hay complejidad para producir, lo voy a hacer con ustedes".

Fue como música para los oídos de los industriales, que agradecieron el gesto con un sonoro aplauso.

Desde la Copal, la entidad que agrupa a 37 cámaras de la industria de alimentos y bebidas con fuerte vinculación a las economías regionales, su titular Daniel Funes de Rioja, estimó que habrá que ver cómo se implementa esta idea pero admitió que "las paritarias deben considerar las realidades locales".

El economista Eduardo Levy Yeyati, titular de la consultora Elypsis, apuntó que "está bien tratar de diferenciar en paritarias entre empresas grandes y chicas, y entre Buenos Aires o las grandes ciudades del país y las economías regionales, básicamente porque tienen realidades distintas".

Consultado sobre este punto, Héctor Daer, miembro del binomio que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), admitió implícitamente que el tema fue conversado y señaló que "él (Alberto Fernández) tiene esta mirada pero los trabajadores de todo el país son trabajadores de un mismo estándar".

Al respecto, el dirigente sindical argumentó que "el tema se corrige a través de la mirada impositiva, con beneficios tributarios en caso que haya que considerarlos, porque el país federal hay que verlo con las realidades de cada región".

Sin embargo, para Daer no hay que perder de vista el foco. "La única forma de reactivar la economía es mejorando los ingresos", sobre lo cual aclaró que "no hablo de salarios, sino también el correlato que los empresarios trabajen a volúmenes, para que al mejorar el poder adquisitivo de los salarios, esto no vaya a precios".

En este punto avanzó un paso más, al recordar que hay que "facilitar el acceso a capital de trabajo y las condiciones crediticias, que tienen que ver con un plan económico".

El salteño José Urtubey, titular de Celulosa Argentina, estimó que la convocatoria a un diálogo compartido de Alberto Fernández "es positiva" y consideró "disruptivo e importante" empezar a hablar de las distintas realidades "que se viven desde lo salarial en las distintas economías regionales, eso es federalismo".

Al respecto, destacó que es importante la invitación de Fernández a los gremios "a revisar el tema y no unificar criterios, porque no es la misma realidad la que se vive en Chaco que la que vive la Ciudad de Buenos Aires".

"¿Cuál debería ser la modalidad, tener una paritaria diferencial, reponer el decreto 814/2001?", preguntó El Cronista.

"Creo que el salario mínimo no debe ser uniforme", arriesgó y detalló que "más que una negociación por empresa habría que tener en cuenta la realidad socioeconómica de la región o del sector sobre el que se está operando". En su visión, esto debería ser tanto para el sector primario como industrial, en un contexto en el que valoró las palabras del presidente electo acerca de que "tenemos que animarnos a discutir estas cosas".

Desde una empresa líder, con actividades en el noroeste del país, sostienen que "no es lo mismo producir y contratar en el interior que en Buenos Aires" porque no sólo es el costo del flete, también el combustible es más caro, es más difícil encontrar empleados, los insumos llegan a otro precio y, además, hasta han sacado algunos incentivos".

Se refieren al decreto 814, vigente desde 2001, que fue derogado en el marco de la reforma tributaria de diciembre de 2017. Desde entonces las pymes del interior reclaman su reposición, algo que ha sido descartado sistemáticamente por la administración Cambiemos. Concretamente, el decreto establecía una alícuota diferencial (dos puntos porcentuales menos) en las provincias para el pago de contribuciones patronales.