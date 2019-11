Bonos en dólares tuvieron suba de 0,2% en promedio y disminuyó el riesgo país

A diferencia del comportamiento volátil que exhibieron las acciones argentinas en las últimas 48 horas, los bonos encadenaron ayer su segunda jornada consecutiva de relativa tranquilidad. Los títulos argentinos operaron mayormente al alza, mientras continúa reinando la cautela entre inversores ante la falta de definiciones por parte del gobierno electo.

Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local subieron en promedio un 0,2%, en la que fue la última rueda completa de la semana en Wall Street por el feriado correspondiente al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se celebrará hoy, y que mañana se operará allí solo media rueda.

Entre las principales referencias en dólares se destacó la suba del Discount bajo ley local, que creció un 2,5%. Le siguieron el par en dólares ley local con vencimiento en 2038 y el bono centenario, que crecieron un 2,2%. El Bonar 2020, en tanto, anotó una suba del 0,6%.

"Los bonos operaron principalmente al alza a excepción del AY24D que retrocedió levemente. Hay que tener en cuenta que los precios de los títulos argentinos ya tienen descontados una reestructuración bastante agresiva pero igualmente siguen experimentando variaciones importantes de sus precios debido a la incertidumbre que reina en el mundo inversor tanto local como internacional relacionada con el nuevo gobierno y los nuevos funcionarios del país", resumió Ariel Guzmán, analista de Rava.

Para Alejandro Bianchi, fundador de la firma AsesorDeInversores.com, lo que se vio durante la rueda de ayer se trató de "un pequeño rebote desde niveles muy bajos". Y argumentó: "Lo que veo respecto a los bonos es que encontraron un piso, valores mínimos que el mercado pareciera querer respetar por ahora".

Bianchi consideró, además, que la situación para los títulos argentinos en renta fija no se alterará demasiado hasta tanto no comience a haber mayores precisiones en torno al equipo económico que acompañará a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. En ese sentido, expresó: "El mercado podría reaccionar en función de los nombres que se anuncien. Si se trata de personas con cordura económica puede haber un rebote, si no los bonos podrían buscar nuevos mínimos".

La leve recuperación que mostraron los instrumentos de renta fija quedó reflejada, además. en el riesgo país. El índice de JP Morgan cedió 13 unidades hasta los 2266 puntos básicos, por lo que acumula una suba semanal de 16 unidades.