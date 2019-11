Cristina quiere “transmisión en vivo” para su última indagatoria antes de asumir

La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, pedirá mañana a través de sus abogados que el Tribunal Oral Federal 2 “garantice la transmisión en vivo” de su declaración indagatoria, prevista para el próximo lunes en el juicio que investiga presuntas irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz.

“Mañana el doctor Alberto Beraldi solicitará al Tribunal , por pedido de Cristina, que garantice la transmisión en vivo de la declaración del día lunes 2 de diciembre”, dijeron fuentes cercanas a la exmandataria.



El requerimiento, respecto del cual aún no trascendieron las motivaciones, se produce ocho días antes de que CFK asuma como vicepresidenta de Alberto Fernández.

Fernández de Kirchner se sentará en el banquillo de sospechosos junto al empresario Lázaro Báez, quien se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal 2.



Como siempre, en la indagatoria, Cristina Kirchner podrá declarar, negarse a hacerlo, contestar o no preguntas de las partes o presentar un escrito, como suele hacerlo.



El juicio comenzó hace seis meses, cuando la ex presidenta asistió a Comodoro Py para escuchar las acusaciones en su contra.



Luego, no participó del resto de las indagatorias debido a sus viajes a Cuba para visitar a su hija Florencia, que sigue un tratamiento médico que se mantiene bajo reserva.



Cristina Kichner está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que desde el Estado le asignó de manera irregular 52 obras públicas a las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz.