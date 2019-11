Lacalle empieza a armar el gabinete mientras espera el escrutinio final

Ya encaminado a ser el sucesor de Tabaré Vázquez, Luis Lacalle Pou comenzó a reunirse con los partidos que forman la 'coalición multicolor' –además de su Partido Nacional (PN), está integradas por el Partido Colorado, Independiente, De la Gente y Cabildo Abierto– para negociar la composición de su futuro gabinete.

El equipo que lo acompañe podría saberse en los "próximos quince o veinte días", aseguró el senador Álvaro Delgado (PN) este martes, tras una reunión entre dirigentes políticos y Lacalle Pou. En este sentido, el diario El Observador había anticipado que la idea sería que tres de los trece ministerios sean encabezados por el Partido Colorado, otros tres por representantes de Cabildo Abierto y uno por los independientes.

"Lo va a anunciar él en los próximos días", confirmó Delgado, quien según El País, podría ser secretario de la Presidencia.

Se espera que los representantes del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi, se reúnan con Lacalle este miércoles. Por su parte, el senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, confirmó que no será ministro luego de una reunión que sostuvo ayer con Lacalle. "En lo personal he dicho una y otra vez que no voy a ser ministro y me mantengo en eso. Yo soy senador electo. La gente me eligió para eso", dijo el ex Jefe del Ejército uruguayo.

Más allá de los planes de Lacalle Pou, todavía falta que Corte Electoral –que ayer comenzó el escrutinio definitivo– se expida sobre el resultado del ballottage.