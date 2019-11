Problemas de diagnóstico y falta de interlocutores, las primeras trabas de Alberto

Un nuevo gobierno comienza, la elección de Cristina Kirchner de retirarse de la carrera por la presidencia sumada al mal desempeño de la economía en los últimos dos años han confluido para que Alberto Fernández sea el nuevo presidente de la Argentina.

La manera en que se ha erigido el candidato del Frente de Todos como Presidente no es trivial. Buena parte de sus votos no son exclusivamente suyos, sino que se podría decir que los tomó prestados, ya sea de la ex presidente como de distintos sectores del Partido Justicialista.

La falta de legitimidad de origen deberá ser compensada con un buen ejercicio político. El mejor antecedente en este sentido es que Alberto Fernández ha lidiado con la traumática salida de la convertibilidad. Ese es quizás su mayor activo en materia de gestión y parece ser en el que se centran todas las esperanzas.

Los problemas de la Argentina en materia de economía requieren un profundo diagnóstico. Difícilmente, hace ocho meses Alberto Fernández imaginaba que sería el próximo presidente, por lo que resulta poco esperable que haya estado trabajando puntillosamente en un plan de gobierno concreto. Lamentablemente, al menos a la vista del público, todavía no parece haber un consenso definido sobre las dificultades del país, y mucho menos una brújula que indique hacia dónde debemos encausarnos.

Peso de la coalición

La necesidad de negociar con sindicatos, gobernadores, los mercados, la gente de su propio núcleo, del resto del Justicialismo y atender las demandas de la sociedad pondrá a prueba la cintura del presidente electo para llevar adelante la tarea ejecutiva en el contexto de paridad en las cámaras y de una oposición que, a pesar de la situación económica, terminó obteniendo más del 40% de los votos en los comicios para las elecciones presidenciales.

La falta de interlocutores definidos en materia económica hace creer que estamos por embarcarnos en un plan de estabilización que se irá construyendo en la medida en que se vayan atendiendo distintos focos de alerta que marcan la coyuntura.

El problema de la improvisación radica en que difícilmente permita lograr un plan que no entre en inconsistencias internas. No parece que haya alguien que esté viendo la película completa, sino solo escenas aisladas.

Nuevamente, al igual que en el 2015, se está subestimando la "herencia". Pero, por otro lado, quizás más preocupante, se vuelve a sobrestimar la capacidad de gobernar exitosamente montado a la crisis económica heredada. En la sociedad, donde la grieta ya ha calado lo suficiente, la diferencia en la legitimidad del mandato la realizan quienes no han caído en la misma, pero se enardece con el descontento de quienes apoyan el otro lado de la fisura.

El problema de la deuda, la actividad, el frente fiscal, la situación social, la cuestión monetaria, la inflación, entre otros, son temas a resolver y en todos los casos la situación de partida difiere sensiblemente respecto a la de 2003, momentos en los cuales parece haber florecido el "arte de una buena administración" kirchnerista de la cual Alberto Fernández tiene sus recuerdos en el Ejecutivo.

El orden con que se lo haga es importante porque genera una dependencia de sendero.