Economía y política Martes 26 de Noviembre de 2019

Alberto se reunió con el embajador de los Estados Unidos para afinar el futuro de la relación bilateral

El presidente electo estuvo a solas con Edward Prado conversando sobre "temas de interés mutuo", tras confirmar que no pedirá al FMI los u$s 11.000 millones restantes por el crédito stand by. El enviado de Washington reafirmó su apoyo al futuro gobierno.