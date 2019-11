Cargos en el Senado: Cristina sorprendió con un gesto a gobernadores exitosos

"Cada vez que pronostiqué algo de lo que iba a hacer, no acerté". La frase de Mauricio Macri en febrero resultó premonitoria para un 2019 en el que Cristina Fernández de Kirchner fue menos Cristina Fernández de Kirchner de lo que se pensaba. A su auto-baño de humildad, para competir (y ganar) como Vicepresidenta, retomado el poder volvió a soprender con un reparto de cargos a aliados en el Senado para construir un único bloque.

La presidencia provisional de la Cámara alta no quedó en manos de Anabel Fernández Sagasti, a quien sin éxito apuntaló para la gobernación mendocina, ni tampoco para su condicional ladero Oscar Parrilli. Hoy se confirmó que esa silla, segunda en la línea de sucesión, será para la ex gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, sorpresa adelantada por el diario Clarín. Es la esposa del pionero radical K y tres veces mandatario provincial Gerardo Zamora (no consecutivas porque la Corte rechazó la re-re), quien a su vez también fue presidente provisional del Senado hasta que Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

Un dato nada menor para analizar la elección de la ex mandataria es que, en Santiago, el Frente de Todos obtuvo su mejor marca el 27O: 74,83% de los votos. Y el Frente Cívico provincial, que siempre mantuvo autonomía incluso electoral, anunció que se incorporará al futuro bloque oficialista.

Estos guarismos electorales también aplican a la otra (llamativa) elección que tomó la próxima Vice, que fue la de la jefatura de un bloque todista unificado (no quería interbloque sino regresar al esquema legislativo del Frente para la Vifctoria). El camino se allanó luego de lograr apartar de la ecuasión al delegado de los gobernadores en el Senado, el cordobés Carlos Caserio, con propuesta ministerial de Alberto Fernández (probablemente Transporte, porque la otra cartera que le ofrecieron admitió su desconocimiento en la materia).

Esta vez el elegido por CFK fue José Mayans, un tres veces electo senador y amigo del gobernador formoseño Gildo Insfrán, una institución en el PJ Nacional. En Formosa el futuro oficialismo obtuvo el 65,14% de los sufragios.

Por último, el bloque esta tarde adelantó que propondrá como vicepresidente primero a Maurice Closs, ex gobernador de Misiones. Otra provincia en la que Todos marcó por encima del promedio: el 57,60%. Sus senadores, del Frente Renovador (no el massista), también se sumarán al bloque oficialista, que llegará a 40 miembros, por lo que tendrá quórum propio.