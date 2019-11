¿Conflicto en la CNV?: Ayerra quiere terminar su mandato pero el nuevo gobierno tiene otros planes

“¿Esto es una despedida? No lo sé. Nuestro mandato es por cinco años, así que todavía nos queda uno, ya que vence en diciembre de 2020, pero está la posibilidad de que no nos pidan que nos vayamos. Nosotros estamos para servir. Las cosas no salieron como queríamos en muchos aspectos, pero tengo la tranquilidad de haberlo dejado todo”, dijo hoy el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, durante su participación en el simposio del IAEF.

“Sé que muchos han sufrido en estos años, por el sufrimiento de una transformación profunda que era necesaria en cualquier escenario, y por la volatilidad del mercado por los avatares políticos. Somos conscientes que hoy luchamos contra tasas muy altas, dificultad para renovar instrumentos, perdidas por caída del valor de los activos, entre otras dificultades basadas en la incertidumbre. Pero nosotros siempre trabajamos pensando en transformar el andamiaje, lo estructural”, agregó.

Además, enfatizó que la CNV le costaba u$s 13 millones por año al Estado y hoy no le cuesta nada, ya que lo pagan los agentes, bajo la premisa de que lo pague el que lo usa: “Estamos trabajando para que haya una transición ordenada, que ayude a los que vengan a lucirse, a hacer bien su trabajo, a ir por más, cuidando al equipo CNV y lo hecho en el mercado”.

La intención del actual presidente de la CNV de cumplir su mandato, sin embargo, chocaría con las intenciones del presidente electo, Alberto Fernández. Es que según comentó el propio Fernández, buscará hacer un recambio total de la cúpula económica, lo que incluye al directorio de la CNV, ya que su mirada de la economía es diametralmente opuesta a la del actual Gobierno.

Por lo pronto, en un momento el candidato fue el ex presidente de la CNV, luego ascendido a titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, pero finalmente su destino será la ANSeS, que concentra al poderoso FGS, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es uno de los mayores fondos de inversión de América latina.

El otro candidato es Eduardo Hecker, ex presidente de la CNV y del Banco Ciudad, quien preferiría algún otro cargo en el Gobierno. Mientras que no se descarta al 'lavagnista' Carlos Hourbeigt, quien había ingresado como director en la CNV por un acuerdo con Massa, y luego se fue hace un año para dedicarse a la campaña con Lavagna.

Se fue distanciado con el actual presidente, Marcos Ayerra, ya que en los últimos meses de convivencia era vox populi en el mercado las marcadas diferencias entre ambos, ya que prácticamente ni se dirigían la palabra.

“¿Cómo sería la transición si Hourbeigt es elegido nuevo titular?”, le preguntó este diario a Ayerra, quien diplomáticamente dijo que se trata de alguien que ya conoce el organismo, por lo que no habría inconvenientes, pese a que la confianza entre ambos nunca volvió a restablecerse.

“Yo estoy enfocado en hacer las cosas bien hasta el último día. Después a descansar un poco. Es una adrenalina especial que nunca me había tocado de irme de un trabajo y no tener otro, así que seré un desocupado hasta encontrar uno nuevo”, le dije Ayerra a El Cronista.

El actual presidente de la CNV llegó a su cargo en diciembre de 2015. Luego de once años como vicepresidente de Chase Securities, se fue como socio a Indupa por casi 15 años, hasta que pasó a ser director de Desarrollo Corporativo de Biosidus durante tres años, antes de entrar como presidente a la CNV. En realidad, el puesto se lo debe a la ex presidenta del Banco Hipotecario, Clarisa Lifsic de Estol, ya que ella había sido la elegida por Alfonso Prat-Gay para ser titular del organismo, pero se negó ya que una vez que dejara la presidencia de la CNV debía permanecer dos años sin trabajar en ninguna empresa relacionada. Dicho limitante continúa vigente, por lo que el futuro inmediato de Ayerra sería una incógnita en caso de dejar su puesto con el cambio de Gobierno.