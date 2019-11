Se viene un reseteo con el FMI, con un colchón de dólares para cinco meses

Está claro que el Fondo Monetario Internacional sabe que su relación con la Argentina entrará en una suerte de borrón y cuenta nueva. Por eso decidió reperfilar su representación y designar como nuevo jefe de misión a un venezolano que ya trató con Eduardo Duhalde y con Néstor Kirchner cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete. Luis Cubeddu, el reemplazante del italiano Roberto Cardarelli, está casado con una argentina, con lo cual conoce bien la idiosincrasia local. Y tiene además en su curriculum, haber administrado la relación del Fondo con dos países que tuvieron programas conflictivos con reestructuración de la deuda incluida, como Grecia y Ucrania.

El recambio le impedirá al nuevo gobierno echarle en cara al nuevo enviado cualquier decisión tomada por Cardarelli en estos cuatro años. Cubeddu mirará los números y reportará al directorio los números fríos del plan que ponga en marcha Alberto Fernández, escenario en donde seguramente se dirimirá la discusión más dura. Cualquier acuerdo requiere 85% de los votos y EE.UU. solo representa 16%. Eso exigirá al probable canciller, Felipe Solá, y a los responsables de la gestión económica, trabajar fuerte el frente internacional.

Cubeddu sí tiene algo para confrontar con Alberto: el documento que emitió el entonces candidato luego de recibir en sus oficinas a Alejandro Werner, director del Departamento Hemisferio Occidental, y a Cardarelli. "Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de ponerle fin y revertir esta catástrofe social", señalaba el texto que difundió el postulante del Frente de Todos. Alberto, en esos días de debates calientes, acusaba al Fondo de haber financiado la fuga de capitales y a Macri de haber facilitado dólares para sus amigos. Aunque para los ganadores esa cuenta entró en los tiempos brumosos de la campaña electoral, los técnicos del organismo no la dejarán pasar fácilmente.

Hernán Lacunza ya hizo su aporte a la discusión. En una defensa de la herencia económica que deja Macri, detalló todos los pagos de deuda a los que se destinó cada dólar del FMI. El dato preocupante es que de los u$s 44.000 millones desembolsados, solo quedan algo menos de u$s 2000 millones. Sin embargo, desde la elección el BCRA sumó u$s 2300 millones en compras, gracias al cepo y a las liquidaciones de los agroexportadores que quieren anticiparse a una futura suba de las retenciones. Si ese ritmo se mantiene, quedarían disponibles alrededor de u$s 12.000 millones para la próxima administración. Lacunza hizo el cálculo de otro modo: sostiene que alcanzan para pagar 5 o 6 meses de vencimientos de deuda en dólares. Ese margen representa el tiempo que tiene Fernández y su ministro de Hacienda (hasta ahora Guillermo Nielsen) para negociar con los acreedores. Por eso la palabra del momento es re-reperfilamiento.