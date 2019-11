Brasil: confianza del consumidor cae por tercer mes consecutivo

La confianza de los consumidores en la economía brasileña bajó en noviembre y encadenó tres meses consecutivos de caídas hasta marcar su índice más bajo desde julio pasado, con 88,9 puntos, indicó ayer el centro de estudios privado Fundación Getúlio Vargas (FGV).

La caída se debió principalmente al descenso en el índice de expectativas, que bajó 1,4 puntos hasta las 96,9 unidades, el menor nivel desde mayo de 2019.

El Índice de Confianza del Consumidor, medido por el FGV, fue en noviembre 0,5 unidades menor que el de octubre, en una escala de 0 a 200 puntos. El resultado está por debajo del umbral de los 100 puntos que marca la diferencia entre una percepción negativa y positiva de la economía del gigante sudamericano.

La coordinadora del estudio Viviane Seda Bittencourt dijo que esto confirma la "tendencia de desaceleración de la confianza" y que los consumidores brasileños continúan "cautelosos". "El final de año será difícil para los consumidores, principalmente para los de menor poder adquisitivo", añadió. No obstante, hubo una leve mejora de la percepción de los consumidores con relación a la situación actual de la economía, que subió 1,1 puntos hasta las 78,5 unidades.

Mirá también Perú: tras 18 meses en prisión preventiva Keiko Fujimori saldrá en libertad La hija de Alberto Fujimori está siendo investigada en el marco de una causa de lavado de acticos vinculada al caso Odebrect. El Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación aunque no se expidió sobre la causa de fondo

De su parte, el mercado financiero de Brasil elevó del 0,92 al 0,99% su previsión de crecimiento de la economía brasileña para el cierre de 2019, informó el Banco Central (BC). Según el boletín Focus, la previsión es ligeramente superior a la del gobierno, que sitúa la expansión de este año en el 0,9%. En todo caso sería el peor resultado de los últimos tres años, después de que la economía brasileña avanzó 1,1% en 2016 y 2017, tras salir de la recesión registrada en 2015 y 2016.

En tanto, entre enero y octubre de 2019 Brasil acumuló un déficit en sus transacciones con el exterior de u$s 45.657 millones, un aumento de 41% frente al registrado en el mismo período de 2018, añadió el Banco Central.

En los últimos 12 meses hasta octubre, el déficit en la cuenta de las transacciones corrientes, formada por la balanza comercial, la de servicios y los intereses, ingresos y dividendos que Brasil envía y recibe del exterior, alcanzó los u$s 54.800 millones, que equivalen a un 3% del PBI.

Según el BC, sólo en octubre de este año el déficit de cuenta corriente de la mayor economía de Suramérica totalizó u$s 7,87 millones, el peor resultado para ese mes desde 2014.

La entidad señaló que los resultados negativos para octubre reflejan la expresiva reducción de la balanza comercial de bienes del país, que encogió desde los u$s 5300 millones hasta los u$s 490 millones el mes pasado.

En octubre, las exportaciones de bienes totalizaron u$s 18.300 millones, un 16,5% menos que el mismo mes de 2018, mientras que las importaciones subieron un 7,5% y alcanzaron los u$s 17.800 millones en el periodo. Ya en el acumulado del año, las exportaciones se redujeron un 6,7% y las importaciones aumentaron un 0,7%. De esta forma, el superávit comercial generado entre enero y octubre fue de u$s 29.100 millones, un volumen en un 33,2% inferior al registrado en el mismo periodo de 2018 (u$s 43.500 millones).

En cuanto al déficit de la cuenta de servicios, el BC informó que se mantuvo estable en los diez primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2018. Pero en la comparación mensual, se ubicó en u$s 3600 millones en octubre, un 7,8% más que el registrado en el mismo mes de 2018, perjudicado sobre todo por el aumento de gastos en los sectores de transportes y telecomunicaciones.