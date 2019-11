La Iglesia se endurece contra Alberto y advierte que dará batalla contra el aborto

Con una rapidez que no siempre muestra en el debate público, la Iglesia católica salió a cruzar al presidente Alberto Fernández y sus laderos con respecto a la pretensión de avanzar rápidamente con la legalización del aborto en la Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) salió a contestarle al diputado electo Eduardo Valdés, uno de los hombres más cercanos a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

El parlamentario del Mercosur vaticinó que "la Interrupción Legal del Embarazo va a ser ley", e interpretó que el Papa Francisco "va a entender y va a interpretar por dónde marcha el mundo".

Valdés, que fue embajador ante la Santa Sede entre 2014 y 2015, también dejó entrever que el obispo de Roma no se involucraría para enardecer el rechazo de la grey católica en una eventual reedición del debate que eclipsó buena parte del 2018. "Yo no lo vi operando la otra vez; no tengo por qué verlo ahora", comentó.

"Yo creo que [el Papa] va a entender y va a interpretar por dónde marcha el mundo. Nunca va a decir que está de acuerdo, pero tampoco es para morirse. Yo no lo vi operando la otra vez, no tengo por qué verlo operando ahora", dijo Valdés en una entrevista radial.

Valdés, con Kirchner y Fernández en el primer acto tras el anuncio de la fórmula.

Sin embargo, el episcopado argentino reiteró que el Papa tiene "un compromiso irrevocable para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", consideró "inaceptable" subordinar su pensamiento a la coyuntura política, por lo que llamó a no caer "en interpretaciones tendenciosas y parciales".

La respuesta de la cúpula eclesial viene encadenada a la protesta que hizo pública el arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, quien interpretó que mucha gente votó al Frente de Todos tras escuchar que Alberto Fernández consideraba que la discusión del aborto "no era un tema prioritario".

El arzobispo Fernández, cuyo vínculo preferencial con el pontífice le permitió convertirse en sucesor de Héctor Aguer en la cátedra platense, dejó entrever un supuesto engaño hacia el electorado, siendo que el presidente electo manifestó su intención de enviar un proyecto para habilitar la práctica ni bien comiencen las sesiones ordinarias del Congreso en 2020.

Sumado al cruce entre figuras de la Iglesia y el Frente de Todos, el Gobierno saliente también quedó enrevesado en la polémica luego de que el ahora exsecretario de Salud promulgara la semana pasada una resolución para asentar el protocolo de abortos no punible, supuestamente sin consultar previamente con su jefa directa, la ministra Carolina Stanley.

La insólita sucesión de eventos terminó cuando Macri mandó a derogar el protocolo. Rubinstein renunció, y este lunes se convocó una marcha hacia Plaza de Mayo para exigir un "protocolazo".

En paralelo, también líderes evangélicos se plegaron a las críticas a Valdés y el albertismo. La excandidata a vicepresidenta del frente NOS y militante cristiana, Cynthia Hotton, celebró la réplica contra Valdés y aseguró que su espacio dirá presente de haber, otra vez, debate en el parlamento y en las calles.