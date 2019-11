Kohan: “Podría abrirse la puerta de Roberto Lavagna al Consejo económico y social”

El periodista especializado en economía Guillermo “Willy” Kohan sostuvo que la incertidumbre respecto del futuro del equipo económico del presidente electo Alberto Fernández “es alta” y genera “muchas expectativas”. En ese sentido, se refirió a los rumores de quienes podrían ser los que ocupen los cargos claves y sobre la renovada idea de que el ex ministro Roberto Lavagna tenga un lugar en el nuevo gobierno.

“La incertidumbre respecto del futuro del equipo económico es alta. Entre las versiones apareció la figura de Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central, expresidente de la Comisión de Valores. Estaría yendo a la ANSES. José Ignacio De Mendiguren al Banco Nación”, señaló Kohan en su habitual editorial esta mañana en radio mitre.

En esa línea, el periodista consideró que “la posibilidad de que Marco Lavagna vaya al Indec, está más cantado que caminito. Y esto podría abrir la puerta de Roberto Lavagna al Consejo económico y social”.

Sin embargo, Kohan destacó que “parece claro que va a haber que esperar hasta el 6 de diciembre para conocer los nombres del futuro gabinete”.

Mirá también Postergan la retención de IVA y Ganancias en pagos electrónicos El régimen arrancaba el 19 de noviembre. Pero la AFIP los pospuso hasta mitad de 2020. A quienes afecta y qué pasa con los que ya hicieron esas retenciones.

Basándose en los trascendisos, Kohan indicó que “Producción tendría a su cargo las secretarías de Industria, de Comercio y Energía. En Hacienda y Finanzas siguen dando vueltas los nombres de siempre con el agregado de Martín Guzmán, quien tuvo una reunión con Sergio Massa en Nueva York”.

“Guzmán es un economista de la Universidad de Columbia que desarrolló una tesis sobre cómo resolver los problemas estructurales de los países endeudados”, describió.

Si bien admitió no haber leído la tesis anteriormente mencionada, “en términos generales por lo que uno ha leído en los diarios la tesis se basa en un clásico de Argentina que es no pagar. La mejor forma de resolver una deuda es no pagarla”.

Por otro lado, señaló que “aparentemente va a haber un súper ministerio de Agricultura con un foco muy puesto en la liquidación de divisas. Ahí se menciona a Gabriel Delgado. Subieron las acciones de Sergio Lanciani en Energía. Es un ingeniero nuclear del Balseiro, de Misiones, con vinculaciones en la política misionera”.

En tanto, destacó “la posibilidad de que Daniel Marx asesore el futuro gobierno en la renegociación de la deuda. Marx es un hombre para ir a una negociación amigable con los acreedores”.

“Pero después de que apareció la versión de que Eduardo Zannini pueda ser el jefe de los abogados del Estado, algunos recuerdan algunas de las ideas que se propusieron en ese sector político de ir directamente a un juicio internacional contra el Fondo Monetario Internacional”, comentó.

“Es un delirio que no quisiera creer. Cuando aparece la dominancia tan fuerte de Cristina Kirchner en materia política, dominancia que no solamente va a ejercer sobre el gabinete de Alberto Fernández sino también más fuerte y más fluido con el gabinete de Axel Kicillof”, remarcó Kohan.