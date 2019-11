Las elecciones en Boca, Román y los ídolos que no tienen precio

Serán 87.731 los socios en condiciones de votar el próximo 8 de diciembre en las elecciones de Boca Juniors. Una carpa de 12 metros de ancho por 260 metros de largo será especialmente acondicionada, en el estacionamiento de las vías del ferrocarril. Según el reglamento, el horario será de 9 a 18 horas y el lugar será Brandsen 805, de la Capital Federal.

La elección general de autoridades se celebra cada cuatro años en día sábado o domingo de la primera quincena de diciembre. Se considera electores (con derecho a voto) a los socios vitalicios y activos con 2 años de antigüedad que se encuentren “al día” con su cuota social al mes anterior al comicio, y que no se hallasen inhabilitados por alguna causal.

El Reglamento de Elecciones fue aprobado en general y en particular, por la Comisión Directiva, en las reuniones del 11 de agosto, 19, 21, 23 y 26 de setiembre de 1925 (Acta Nº 216 Fo. 151 y siguientes del Libro de Actas). Las agrupaciones son consideradas por el Estatuto social como los órganos políticos de la institución. Como requisito para su constitución a los fines electorales se establece el tener un estatuto propio, y además, la presentación de una solicitud de inscripción en el registro electoral antes del 31 de agosto del año de los comicios, junto con las firmas de -al menos- el 10% del padrón electoral vigente. Quedan excluidos de participar como candidatos los socios que mantengan un vínculo remunerado con el club.

El 8 de diciembre habrá comicios en Boca Juniors

Hasta aquí hemos sintetizado las directrices básicas que regulan el acto para la elección de la Comisión Directiva de la entidad Xeneize. Estas premisas son usuales para las entidades deportivas de Argentina, que fueran consagradas desde fines del siglo XIX como asociaciones civiles sin fines de lucro.

La envergadura de la entidad boquense fundada el 3 de abril de 1905, impone de antemano el armado de un gran espacio de opinión donde los actores principales puedan desenvolverse cada uno a su manera, en una verdadera lucha por conquistar el “poder” a través del voto de la gran masa societaria.

En esta ocasión, el elemento disruptivo fue la salida a escena de un ídolo futbolístico anclado en el corazón de los hinchas de Boca: Juan Román Riquelme. Un día, el héroe de mil batallas futboleras, quien por una sensación de “vacío” se viera obligado a emigrar antes de su retiro como jugador profesional, regresó para caminar por las arenas borrascosas de la política.

Y a poco de andar, tras un pedido público ante las cámaras de TV, Riquelme le fue tomando el pulso a la lucha interna desatada entre las agrupaciones que pujan por quedarse con la presidencia que dejará vacante Daniel Angelici, después de 8 años de gestión. Hasta unas horas antes del cierre para la presentación de las listas oficiales, cada agrupación especulaba con obtener el apoyo del “10” (sucesor indiscutido de Maradona) y para el caso que ello no fuese posible, aspiraban que se declarase neutral, sin expresar su preferencia por tal o cual candidato.

A último momento, Román quien había amagado con sumarse sólo si se lograba una lista de consenso o “unidad”, optó por el binomio de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini (“Frente por la Identidad Xeneize”), integrando la lista de vocales con el emblemático número “12”. Tras esta definición de tono político, se desató una ola de comentarios críticos.

"Sin Riquelme, las tres listas estaban parejas. Es el gran ídolo que tiene Boca Juniors. Quince días atrás hizo una conferencia pidiendo una unidad, y yo entendí que tenía la responsabilidad de hacer ese gesto". Y añadió el presidente saliente, dejando un halo de dudas: "Prefiero callarme y que la gente de Boca siga teniendo un ídolo”. En tanto, el candidato a presidente del oficialismo, el politólogo Christian Gribaudo envió un mensaje a través de sus redes sociales donde cuestionó a los que “especulan con Boca para su propio beneficio”. Y remarcó: “Lamento que un ídolo como Riquelme haya decidido dejar de ser de todos”.

Juan Carlos Crespi, candidato a vicepresidente del oficialismo, también hizo su aporte a la polémica diciendo que “Riquelme me puede ganar en una cancha, pero en política yo le paso el trapo. Sabrá mucho de jugar pero no tiene ni idea de cómo dirigir”.

Mientras José Beraldi, quien encabeza la lista “Volver a ganar” también disparó contra Román: "Lo que nos solicitó Riquelme nos resultó inaceptable", dando a entender que habrían existido pretensiones económicas que no le fueron aceptadas por esa agrupación. Desde su cuenta en Instagram, Diego Armando Maradona no pudo quedar afuera de la discusión: “No puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones”.

Mario Pergolini (candidato a vicepresidente de Ameal), se apresuró a aclarar su postura en radio La Red: "Román no va a cobrar ni un peso. Le cedí mi lugar pero no lo agarró; creyó que lo mejor era respetar lo que estaba armado. Dijo que quería el fútbol y juntamos voluntades. Ahora hay que trabajar mucho hasta el 8 de diciembre y también aprender. Esto no está ganado, hay otras opciones que los socios van a evaluar y hay que trabajar para que el socio entienda lo que queremos hacer y cómo vamos a hacerlo”.

Finalmente, Riquelme dio su visión en respuesta a las críticas recibidas en las últimas horas: “Le dije a mi representante que atienda a Angelici porque soy respetuoso pero el que decide soy yo. Cuando yo ascendí con Argentinos hubo un presidente que dijo “conmigo no vuelve más a Boca. Yo tengo orgullo. A mí me lastimaron, pero a mi familia más. Todo no se puede comprar". Román tenía previsto su retrasado partido homenaje en La Bombonera para el 12 de diciembre, coincidente con el día del “Hincha de Boca”, pero a raíz de su postulación como candidato a vocal decidió suspenderlo hasta junio próximo.

Es indudable que el traspaso del ídolo a la política le puede acarrear algunos sacudones en un terreno donde el juego no pasa sólo por la pelota. El principal capital de Riquelme reposa en la memoria colectiva de los hinchas boquenses por sus grandes jugadas, goles y las proezas deportivas del Boca multicampeón.

Tras perder la final de la Copa Libertadores 2018 con River, la realidad deportiva de Boca hoy es de riesgoso tránsito para quienes no están habituados a la actividad dirigencial. Riquelme no obstante, hizo pública su decisión de participar como candidato para una agrupación que lo tiene ahora como el capitán de una nave insignia.

Cuenta el historiador C.W.Ceram, que cuando mucho antes del descubrimiento de Pompeya se extrajeron de tierras romanas las primeras estatuas, la gente sabía que las figuras desnudas no eran simples ídolos paganos, sino que intuían el valor que provenía de su belleza y estilo, y por ello las colocaba en los palacios de los príncipes renacentistas, cardenales, nuevos ricos, mercenarios (“condottieri”) y de los poderosos que dominaban las ciudades. A esas figuras sólo se las contemplaba como curiosidades y estaba de moda coleccionarlas. Con el paso cruento de los años, la codicia y la incomprensión hicieron su tarea demoledora, y fue entonces cuando la gente supo que podía enriquecerse con tales hallazgos y que además, se los podía destruir con tal de obtener beneficios.

El 8 de diciembre los socios de Boca votarán y darán su veredicto. Ojalá que la idolatría por Riquelme permanezca inalterable en reconocimiento a su extraordinaria carrera futbolística. Al fin y al cabo, la historia de los ídolos del fútbol nos enseña que son luminosos, intocables y no tienen precio.