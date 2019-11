Según Felipe Solá, Lula y Evo no vendrán a la asunción de Alberto

El diputado nacional Felipe Solá, casi seguro canciller en el próximo gobierno, confirmó hoy que el expresidente brasileño Lula Da Silva y el renunciado mandatario boliviano Evo Morales no estarán en la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre, ya que será "un día de países, no de amigos”.

“No creo que venga Evo Morales a la asunción de Alberto Fernández. Pero no lo sé. Así como el expresidente Lula dijo que no va a venir. En mi opinión con buen criterio. Es un día de países, no de amigos”, señaló a radio La Red.

Ayer, Morales había dicho que "sería un orgullo y un honor" poder asistir a la asunción del presidente electo en Buenos Aires. "He recibido una invitación pública. Qué lindo sería... Sería un orgullo y un honor acompañar la posesión del mando. Vamos a consultar a los compañeros", respondió Morales, al ser consultado sobre si viajaría para participar de la jura de los Fernández.

Esta mañana, sin embargo, Solá minimizó esa posibilidad.

“Cada país tiene el presidente que elige y nosotros nos acomodamos. La relación es entre pueblos. Podemos tener amigos, pero estamos hablando de países. Y los países tienen pueblos que eligen, por lo tanto las relaciones que más le importan al pueblo argentino son entre países, no entre amigos”, agregó el actual diputado.

También aseguró que el gobierno de Mauricio Macri debió haberle dado asilo a Evo Morales. “Si (debió darle asilo), porque en su momento corría peligro su vida. Y por ser un país hermano: conocemos muy bien porque convivimos con cientos de miles de hermanos bolivianos”.