Macri: "Seguiré donde me toca, aportando desde una oposición constructiva"

"Seguiré donde me toca, aportando desde una oposición constructiva, responsable", dijo Mauricio Macri esta mañana, en la inauguración del viaducto Belgrano Sur, en la estación Sáenz, a dos semanas de dejar la Presidencia. Además, el jefe de Estado insistió con la idea de que "las cosas se pueden transformar" y que la Argentina "ha vuelto al mundo".

Esta mañana, durante la inauguración del viaducto Belgrano Sur, ubicado en el barrio Nueva Pompeya, y junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, y Juanjo Méndez, secretario de Transporte porteño, el presidente habló de su futuro una vez que deje su cargo.

"En lo que respecta a mí, seguiré donde me toca, aportando desde una oposición constructiva, responsable, porque todos creemos que se puede; todos hemos entendido que jamás nos tenemos que volver a resignar, porque las cosas se pueden transformar", se explayó.

En medio del acto, edestacó la labor de Larreta y destacó: "Otra vez juntos inaugurando obras, Horacio. Es el tercer viaducto en cuatro años. Después de más de un siglo que no se hacía en CABA. No solo los que viajan por arriba, sino los que van por abajo. No se van a encontrar con una barrera. Es seguridad, tranquilidad".

Más adelante, Macri aprovechó la ocasión para hacer alusión a su gestión a nivel nacional cuando señaló: "Es de las cosas lindas que hemos hecho, también a nivel nacional: remover barreras. No solo con infraestructura. En este caso, con una barrera que teníamos porque estábamos aislados del mundo. Hemos vuelto al mundo, abriendo cientos de mercados, simplificando trámites".

Para luego acotar: "Lo que esto busca es fortalecer los valores en los que creemos. La verdad, la transparencia, la libertad".

Además, Macri volvió a referirse a su sucesor cuando subrayó: "Me llena de orgullo que hayan reconocido a Horacio, reconociendo su capacidad, primer jefe de gobierno elegido en primera vuelta".

"La transformación que ha tenido CABA durante estos 12 años es increíble. Se ha transformado en una de las grandes ciudades del mundo en términos de dinámica, modernidad, sustentabilidad, transporte", dijo Macri más adelante, para luego destacar: "Lo mejor es que en estos cuatro años va a seguir, esto no se puede parar. El mundo está en un permanente cambio, y tenemos que estar comprometidos en el reformismo y el hacer".

Y remató: "Estas cosas no tienen magia, es un proceso de aprendizaje, de trabajo, de mejora sistemática. Que permiten avanzar hacia otros cambios. Es lo mismo que espero que continúe a nivel nacional. Con estas bases que hemos dejado en cada rincón del país, Guillo (por Guillermo Dietrich), muchos casos que tienen que ver con infraestructura de conectividad, es una base que va a permitirle al gobierno que viene seguir transformando, seguir construyendo, que es lo que necesitamos".