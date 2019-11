Analistas ya ven tasas reales negativas para 2020, pero no aflojan sus pronósticos de recesión

Desde fines de este año, los plazos fijos ofrecerán tasas de interés reales negativas, según proyectaron los analistas económicos en la encuesta mensual de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) de noviembre, al estimar que la inflación para todo 2020 será de 43,3% y superará los retornos que estos instrumentos prometan cuando termine 2019. El IPC también le ganará a la tasa Badlar, vaticinaron.

Además, estimaron que el dólar cerrará diciembre en torno a los $ 65 y que la inflación de 2019 será de 54%, mientras que los pronósticos en torno a la actividad y el déficit fiscal se mantuvieron estables respecto a meses anteriores.

Dólar

Las 12 consultoras y centros de estudios que participaron de la encuesta EMEC, realizada entre el 15 y el 21 de noviembre, ajustaron a la baja sus expectativas del tipo de cambio para fin de año, al alcanzar la mediana de las respuestas los $ 65, un 7% menos que los $ 70 que manifestaron esperar en octubre.

No obstante, se trata del tipo de cambio oficial y no contempla el valor que pueda alcanzar el "dólar blue" ni el contado con liquidación, sobre los que no operan las restricciones que pesan sobre el oficial.

Para fines de 2020, las respuestas mostraron una baja más leve en relación con el mes anterior, al pasar de una estimación de $ 90 a una de $ 87,5.

Inflación y tasas

Respecto a la inflación, las respuestas de los encuestados arrojaron valores muy similares a los de la EMEC de octubre. La mediana de proyecciones se estacionó en el 54% para todo el año. Desde las PASO de agosto, las estimaciones oscilan entre el 54% y el 55,5%, por lo que también se percibe cierta estabilidad.

Para el año que viene, la inflación esperada por los especialistas es de 43,3%, también muy similar al 43% estimado en septiembre y al 43,5% de octubre. Además, el IPC de noviembre se acercará al 4%, según la mediana de respuestas, que abarcaron un rango entre el 3,9% y el 4,6%.

En cuanto a las tasas de interés, los consultados ajustaron a la baja sus previsiones de la tasa de Leliq un 10%, del 65% de octubre a 58,5%. Se trata de un segundo descenso de expectativas consecutivo, luego de que el mes pasado cayeran también un 8,45% respecto a septiembre. El viernes pasado, la tasa de corte promedio se ubicó en 63%.

Las estimaciones para fin de año de los rendimientos que devolverán los plazos fijos muestran una trayectoria más pronunciada, dado que las consultoras prevén que girarán en torno al 43,2% nominal anual en promedio, una tasa esperada 840 puntos básicos menor que la que habían pronosticado el mes pasado.

Es decir, los analistas señalan que si alguien conformara a fin de año un plazo fijo por 12 meses, el rendimiento será inferior a la inflación que esperan para todo 2020, lo que genera una tasa de interés real negativa. Desde julio de 2017 que la EMEC no arrojaba un resultado como éste.

La tasa Badlar, por su parte, también perderá contra la inflación, según proyectaron los analistas, que estimaron que bajará al 42% anual a fin de año. El viernes pasado cerró a 45,31%.

Actividad económica

Los participantes proyectaron que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el tercer trimestre que publicará el Indec arrojará el próximo martes una caída de 2,3%, una previsión algo mejor a las contracciones de 2,85% y de 2,75% que habían calculado en septiembre y octubre, respectivamente.

En relación con la variación con la que la actividad cerrará este año, la mediana de las respuestas de los analistas participantes se mantuvo en 3,1%, en la misma línea que en los dos meses anteriores. Hasta julio, los pronósticos sobre la recesión habían oscilado entre 1,4% y 1,8%.

En cuanto a 2020, los especialistas consultados proyectaron una recesión con una mediana de 1,65%, guarismo también cercano a las estimaciones realizadas en septiembre (-1,8%) y en octubre (-1,45%).

Déficit fiscal y desempleo

Las perspectivas sobre el resultado fiscal también se mantuvo estable. La mediana de las respuestas de las consultoras arrojó un rojo de 0,9 puntos del PBI. Desde agosto, las proyecciones oscilaron entre déficits de entre 0,8 unidades y 1 punto en relación con el producto.

En cuanto al desempleo para el cuarto trimestre, la mediana de respuestas mostró un incremento marginal respecto a los meses anteriores. Las proyecciones giraron en torno al 11,1%, una décima más que el 11% estimado en octubre. Se trata del sexto incremento consecutivo de las previsiones (el primero fue en junio), aunque el aumento nunca fue mayor al medio punto porcentual.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas El Cronista (EMEC) se realiza una vez por mes desde junio de 2016 entre varios de los más destacados analistas del mercado, incluyendo bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión, a quienes se les pide que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En esta edición participaron FIEL, ACM, Econviews, la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Elypsis, el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación, Ecolatina, Iaraf, Management & Fit, Fundación Capital y Abeceb.