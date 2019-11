El Gobierno apoyó la ley que convocó a elecciones en Bolivia, sin Evo candidato

El Gobierno argentino "destaca la aprobación, por el Senado y Cámara de Diputados bolivianos, de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, que establece el marco legal para la salida electoral de la grave crisis político-institucional que atraviesa el país hermano", dijo hoy en un comunicado la Cancillería.

La ley fue promulgada hoy por la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez.

"La Argentina valora el compromiso democrático de los integrantes de ambas Cámaras de la Asamblea que hicieron posible el consenso y aprobación de esta Ley, así como también el esfuerzo y diálogo entre los diferentes sectores sociales y políticos que se llevan a cabo con apoyo de Representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica, animados por el objetivo de lograr la pacificación social y el reencauzamiento político-institucional en Bolivia", sostiene el texto del comunicado.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, otra vez una formulación escueta y austera como las que, sobre el conflicto en el país vecino, viene difundiendo, es coherente con la línea que ha adoptado la administración de Macri, quien no caracterizó lo sucedido en Bolivia como un golpe y, por lo tanto, no fija posición sobre la exclusión de Evo Morales y Alvaro García Linera como candidatos, una omisión que podrá ser defendida con el argumento de que se trata de una ley del Congreso, a la que le dieron su voto los parlamentarios del MAS, la fuerza que fundó y dirige el exdirigente cocalero derrocado y ahora exiliado en México.

En un extenso reportaje en el diario Pagina 12, Evo Morales anticipó que su exclusión como candidato era resultado de su "renuncia" a serlo, para "pacificar al país", donde ya suman decenas los muertos por la represión a los sectores que salieron a enfrentar a las nuevas autoridades emergidas del golpe.

"Renuncio a la candidatura aunque yo estaba habilitado para presentarme como candidato a Presidente. No estoy haciendo un reclamo. Digo que renuncio para que no haya más muertos, ni más agresiones. Hermano periodista, ¿sabe por qué renunciamos el domingo 10 a la tarde con el hermano García Linera? Porque agarraron a mis hermanos dirigentes, militantes, gobernadores de los departamentos, alcaldes y les dijeron que quemarían sus casas si yo no renunciaba a mi cargo. Al hermano del presidente de la Cámara de Diputados le dijeron: “Si tu hermano no renuncia, te vamos a quemar en la plaza”. Incendiaron la casa de mi hermana en Oruro. Del racismo al fascismo y del fascismo al golpismo. Eso es lo que pasó en Bolivia. Por este motivo busco la unidad y la pacificación. Así se lo dije a nuestras bancadas. Les anuncié que por esta vez renunciaríamos Álvaro y yo a las candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia", dice Morales en la entrevista.

En esa misma entrevista, Morales no descartó cambiar su exilio mexicano por el argentino: "No lo descarto. Quiero estar más cerca de Bolivia. El hermano y la hermana Fernández siempre me cooperaron. Nunca me abandonaron. Tengo muchos buenos recuerdos de cuando la hermana Cristina era Presidenta. Una vez faltó harina para el pan. Importábamos el 70 u 80 por ciento de harina de los Estados Unidos y de Canadá. Nunca se fomentó la producción de harina. Como un día faltó harina y todos iban a decir que yo sería responsable de la falta de pan, llamé y dije: “Hermana Cristina, usted tiene que venderme trigo”. Me contestó: “Evo, está todo comprometido”. No sé qué habrá hecho la hermana Cristina, pero un día recibimos en Bolivia trigo y harina. Solidariamente hemos trabajado. Si nunca me abandonaron, tampoco me van a abandonar en este momento tan difícil que está viviendo Bolivia, con tantos muertos, con tantos heridos, con tantas detenciones injustas. De los problemas se sale mediante la cooperación. Recuerdo el intento de golpe de Estado de 2008. Gracias a la ayuda de Unasur derrotamos al golpismo".

Evo Morales se encuentra exiliado en México, adonde debió viajar para preservarse de las amenazas que recibió antes y después de abandonar la presidencia, en medio de una asonada militar disparada en medio de las protestas contra el fraude en las elecciones en las que se discutía si habría o no segunda vuelta con su opositor Carlos Mesa.