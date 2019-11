Bolivia: promulgan ley para convocar a elecciones sin Evo Morales

Tras varias jornadas de intensas negociaciones, la presidenta del Gobierno de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó hoy la ley acordada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y las fuerzas minoritarias que la apoyan para convocar a nuevas elecciones que excluirán al ex presidente y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, ambos en el exilio.



La nueva ley suspende a todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días a la Asamblea Legislativa para designar nuevos y crear un reglamento para que que cada departamento del país hago lo mismo.



Los nuevos vocales electorales deben asumir al día siguiente de ser designados por los legisladores y en un período de no más de dos días deben convocar a elecciones generales en un plazo máximo de 120 días y presentar un calendario electoral, según el diario boliviano Los Tiempos.



Esto significa que las elecciones podrían ser convocadas hasta mediados de abril próximo y que en caso de necesitarse un ballotage presidencial, este debería ser convocado a no más de 45 días de la primera vuelta.

Bolivia: presionada, Añez presentó un proyecto para llamar a elecciones Los legisladores bolivianos se reunirán para tratar de acordar una transición hacia las nuevas elecciones y tratar de llevar paz a un país que ya registra 30 muertes desde los cuestionados comicios del 20 de octubre. La presidenta interina Jeanine Añez presentó esta tarde el 'proyecto de ley de régimen electoral transitorio 2020' para convocar a nuevas elecciones.



Al leerse el texto de la nueva ley electoral en un acto en el Palacio Quemado, se explicó que todas las organizaciones políticas con alcance nacional podrán participar -entre ellas el MAS-, pero ni Morales ni García Linera podrán presentarse como candidatos porque ya cumplieron dos mandatos consecutivos en el Poder Ejecutivo que les permite la Constitución.



Anoche tarde, luego de que los diputados aliados de Áñez y los del MAS de Morales acordaran el texto en general y en detalle, el senador masista Ciro Zabala defendió las negociaciones y el producto final.



"La Ley de esta ley tiene un régimen excepcional y transitorio. Es estrictamente para la coyuntura de este momento, que tiene como obligación apaciguar el país y que podamos convivir entre bolivianos en vez de matarnos entre nosotros", explicó.