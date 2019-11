Ricardo Alfonsín: "Me imagino a la UCR haciendo radicalismo y no proísmo"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín remarcó hoy que, en los próximos años, espera que la Unión Cívica Radical "se preocupe por el partido, por lo que le haga bien al país, y no por el 40% de los votos" que obtuvo Juntos por el Cambio en las últimas elecciones.

En ese sentido, adelantó que se imagina a la UCR "haciendo radicalismo y no proísmo" en el futuro cercano.

La UCR ya piensa en "institucionalizar" Cambiemos para liderar la oposición "La daban por muerta a los 20 días", recuerda entre risas un importante diputado de la UCR cuando se remonta a los inicios de la coalición parlamentaria Cambiemos que, tras la incorporación de Miguel Ángel Pichetto a mediados de este año, pasó a llamarse Juntos por el Cambio.

"En los próximos años me imagino a la UCR haciendo radicalismo, no proísmo. Espero que el partido se preocupe por el partido, por lo que le haga bien al país y no estar pensando en el 40%", subrayó en declaraciones a CNN Radio.

Además, manifestó que si fuera Mauricio Macri, "trabajaría para mantener el liderazgo que tuvo en el partido".

A diferencia de Macri, la UCR discute el liderazgo De poco serviría el agasajo que hicieron ayer al presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner para instalarlo como líder de Juntos por el Cambio, a futuro. Desde la UCR están convencidos de la necesidad de una conducción horizontal, más propia de una mesa de coordinación, en la que participen gobernadores, jefes de bloque y de los partidos integrantes de la coalición oficialista.

"El radicalismo perdió liderazgo en estos cuatro años", aseguró. "Las diferencias en la política tienen que ver con las ideas, no con las relaciones personales. Uno tiene que tratar de representar a los sectores de la sociedad que más necesitan el apoyo del gobierno", concluyó.