El balance de la semana en el mercado en cinco datos

A poco más de dos semanas del 10 de diciembre, los jugadores del mercado todavía esperan definiciones oficiales. En cuanto a medidas, la semana no dejó grandes novedades, por lo que los inversores siguieron de cerca toda declaración entre los referentes políticos, o rumor que pudiera brindar alguna señal más clara del futuro económico y financiero del país. Así, todavía se espera un programa completo sobre el cual se pueda proyectar un camino fiscal solvente y una reestructuración de deuda no tan dura. Ahora bien, mientras no haya datos concretos, la leve recuperación que vimos esta semana tendería a moderarse.

Lo más relevante fue sin dudas la comunicación entre la Directora del FMI y el presidente electo, Alberto Fernández. Donde, resumiendo, desde el organismo aseguraron estar abiertos a iniciar las negociaciones con el futuro gobierno y sugirieron mantener las restricciones presupuestarias existentes para asegurar la sostenibilidad fiscal del país. Si bien Fernández ratificó la voluntad de pago, no dejó de referirse a la difícil situación económica del país que imposibilita un mayor ajuste. El mercado tomó como buen dato el inicio de este diálogo, como señal de que la negociación del acuerdo con el Fondo va tomando cierta forma. No obstante, recordemos que en la agenda oficial todavía no hay nada. Incluso llegamos al viernes y todavía no hay un equipo económico oficial completo.

En cuanto al movimiento reciente de los bonos, vimos cierta recuperación en los precios, tras los mínimos de 35/37% de paridad testeados la semana pasada. Esto, en medio de la espera de un programa financiero preciso y con un mercado tomando como buen dato que el gobierno tenga como prioridad una rápida reestructuración de la deuda. Además, durante los últimos días los posibles nombres para quien ocupe este rol en el Ministerio de Economía se alejaron del rumor de Nielsen y rondaron entre Redrado, Rubestein e incluso se pensó en Lavagna.

Entre los bonos en dólares, las subas fueron entre 5% y 9% para los ley NY, mientras que los ley Argentina se mantuvieron neutros y negativos, aumentando así nuevamente el spread entre ambas legislaciones. Reflejando así, al menos en los precios, que pueda existir un diferente tratamiento entre los bonos ley nacional y extranjera.

En esta coyuntura, el Riesgo País cayó casi 200 puntos para cerrar en 2253 puntos. Este repunte se vio también en las principales acciones argentinas, donde el S&P Merval cerró en los 33.588 puntos, con una variación semanal de más del 8%. Esto, recordemos, después de haber tocado la zona de los 30.000/31.000 puntos la semana pasada. La volatilidad, en tanto, se mantiene alta y los volúmenes negociados en torno a los niveles de las últimas semanas.

Si miramos el panel líder, no se registraron números negativos. Donde las subas fueron encabezadas por VALO, EDN, CEPU y TXAR en 23.9%, 18.9%, 17.7% y 15.6% respectivamente.

El mercado de cambio se mantiene estable y se sostienen las reservas

Por otro lado, y a casi un mes del endurecimiento de la implementación del cepo hard, el dólar estable y la presencia del BCRA como demandante ya no es novedad. Desde entonces, la cotización del mayorista se mantuvo entre los $ 59.50 / $ 59.80. Hoy, puntualmente, cerró en $ 59.77 (10 centavos por arriba del cierre de la semana pasada). Las restricciones cambiarias, además, mantiene acotado el mercado donde esta semana los volúmenes negociados cayeron por debajo de los u$s 300 millones –promedio diario-.

La divisa en el mercado minorista, sigue lógicamente la misma tendencia, manteniéndose por debajo de los $ 63 a lo largo de toda la semana. En el cierre de hoy, el billete se ubicó en $ 62.90.

Con respecto al diferencial entre los tipos de cambio de referencia, este se mantuvo en promedio por debajo de los niveles de la semana pasada. La volatilidad, en tanto, se mantuvo. Hoy, el CCL y el MEP finalizaron en $ 74.84 y $ 71.60, respectivamente. Por lo que la brecha contra el dólar oficial se ubicó en 25% y 20%, en igual orden.

Si lo que analizamos son los futuros de Rofex, la tendencia fue más bien positiva. Las subas se dieron en casi toda la curva en niveles de entre 3/4%, con excepción del mes de noviembre –donde el dólar cayó 0.5%-. Para tener como referencia, la divisa a diciembre de este año y a agosto del 2020 se ubicó en $ 66.5 y $ 88.8 respectivamente. La curva de tasas implícitas muestra en los plazos más cortos tasas anualizadas del 90%, mientras que los más largos de 60%.

Con un Central que se mantiene del otro lado del mostrador, y la desaceleración en la salida de depósitos, las reservas aumentaron a un ritmo promedio diario de u$s 10 millones y cerraron en un nivel similar al viernes pasado de casi u$s 43.600 millones.

Respecto a la política monetaria, esta siguió la misma línea que vimos la semana pasada. Una tasa fija en 63% -piso de noviembre- con un Banco Central que expandió a un ritmo promedio diario de algo más de u$s 7800 millones. Esto, en sintonía con el desarme de Leliq que venimos viendo en las últimas semanas. De hecho, el stock se encuentra en $ 773.450 millones, 3% por debajo del cierre de la semana pasada.

A escala mundial, los operadores siguen atentos a China y USA

Sin pocas señales, y muchos rumores, las probabilidades de un acuerdo comercial (parcial) sigue sin tener fecha –pero si, y si se busca ver el vaso medio lleno, algunas buenas señales o al menos de mejor predisposición-. No obstante, un mayor optimismo vino de la mano de las palabras del presidente chino, Xi Jinping, quien afirmó que quiere trabajar en pos un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero que no tiene miedo de “defenderse”. Igualmente, y en consonancia con lo dicho por sus ministros, se mostró optimista en relación a los posibles avances.

Pero repasemos las idas y vueltas de la semana. La disputa se mantiene dado que China cree necesario que EE.UU. cancele los aranceles adicionales antes de llegar a cualquier fase de acuerdo, mientras que desde USA esperan que el gigante asiático intensifique firmemente sus compras agrícolas. De hecho, si la posiciones no se acerca, el próximo 15 de diciembre entrarán en vigencia una nueva ronda de aranceles adicionales. A esto se le sumó la tensión que generó la aprobación, por parte del Congreso americano, del proyecto de Ley en apoyo a los manifestantes de Hong Kong. Si bien Donald Trump no tuvo injerencia, le da una nueva herramienta a la hora de negociar (con su poder de veto).

Hacia adelante, los plazos se alargan. Medios como Reuters indican que un acuerdo parcial podría llevarse a cabo recién el año que viene. Lo que es cierto es que ambas naciones están sintiendo los daños de esta disputa, y recordemos que Trump estará enfocado en buscar su releección, porque cualquier ruido (incluso comercial) podría perjudicarlo en su campaña.

En este contexto, las tímidas ganancias de Wall Street hoy no lograron recortar las pérdidas de la semana y acumulan caídas de entre 0.3% y 0.5%. En el continente europeo, si medimos la variación semanal, los índices marcan bajas de hasta 1.7%. En Asia, el mercado cerró mixto, donde el Hang Seng de HK logró un avance de un 1% (de viernes a viernes), mientras el Nikkei japonés y el Shanghai Composite retrocedieron 0.6% y 0.7%, respectivamente.

El mercado de renta fija se mantiene en la misma tendencia, expectante a las idas y vueltas entre Trump y Xi Jinping. Las minutas de la FOMC (reunión de política monetaria de la FED) o el Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central Europeo (BCE) no tuvieron influencia en los rendimientos de los bonos soberanos que retrocedieron, en la semana, en promedio 4 puntos básicos. Hoy la tasa de referencia americana a diez años se coloca en torno al 1.77% anual –luego de haber superado el 1.9% a principios de mes-.

Respecto a los temas monetarios, el Banco Popular de China (PBoC) volvió a reducir las tasas referenciales de préstamos, a 1 y 5 años, hasta el 4.15%, versus el 4.2% del mes anterior, en pos de ayudar a aquellos negocios afectados por la débil demanda interna y la guerra comercial.

Por otro lado, el BCE publicó su informe de Revisión de Estabilidad Financiera de la UE, donde advirtió que la toma excesiva de riesgos financieros y la desaceleración de la rentabilidad bancaria plantearon desafíos sustanciales para la economía de la zona del euro. En ese sentido, el primer discurso de Lagarde al frente del BCE se focalizó en mencionar que la región europea debía permanecer abierta al comercio multilateral, pero también debería centrarse en aprovechar su mercado interno. Christine Lagarde renovó la presión sobre los líderes de la zona euro para que hagan más, en particular los que tienen superávit presupuestario, han sido presionados para gastar más y así impulsar la región de 19 miembros que comparten la moneda del euro.

En cuanto al mercado de monedas, el DXY (Dollar Index) cotiza 98.3 apreciándose un 0.3% desde el viernes pasado, mientras el Euro y la Libra retroceden 0.2% y 0.5%. Aquí, la Libra Esterlina se encuentra un poco sesgada por el proceso electoral británico.

De cara al 12 de diciembre próximo, Jeremy Corbyn, Líder del Partido Laborista, volvió con nuevas promesas de campaña. En un manifiesto promete cambios radiales, apuntando a los banqueros, multimillonarios y al “establishment”. Si bien estos comentarios generan cierta volatilidad, el mercado aún pricea una nueva victoria del Partido Conservador.

Semana corta en Estados Unidos y expectativas locales

La semana que viene será atípicamente corta. El Día de Acción de Gracias y el “Black Friday” reducirán la semana a solo tres ruedas completas en EE.UU. –lunes, martes y miércoles- y tan solo media rueda del viernes.

Lo destacado de la agenda corre por cuenta del terreno comercial. Aquí los ojos del mercado estarán puestos sobre la posible llegada de los negociadores comerciales norteamericanos a China. Sin embargo, no podemos dejar de lado el plano económico.

Segunda revisión del PBI del tercer trimestre, órdenes de bienes durables, balanza comercial y el PCE Central de Estados Unidos prometen un calendario agitado. Cerrando la semana, y ya en Europa y Asia, contaremos con los datos de IPC de la eurozona (que se espera una leve mejora) y la tasa de desempleo, mientras que China se publicarán los dato de PMI manufactureros (que aún se mantienen en zona de contracción).

En lo local, la búsqueda de definiciones se mantiene. Tras el desfile de candidatos, el mercado se encuentra cada vez más ansioso por conocer fehacientemente los nombres del gabinete de los Fernández.

Lo cierto es que la falta de datos concretos dificulta la toma de decisiones y se traducirá en una mayor volatilidad en las valuaciones de los activos argentinos. En materia de números, se publicará el informe de actividad económica (que viene de caer un 3.8% interanual) y el dato de ventas minoristas.