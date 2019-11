Pepe Cibrián: "Alberto Fernández no es Walt Disney, no creo que lo manejen”

El director teatral Pepe Cibrián reflexionó sobre el Presidente electo, Alberto Fernández y fue muy duro contra Mauricio Macri. También se mostró enfurecido sobre el protocolo del aborto.

diálogo con radio Mitre y consultado sobre el candidato que eligió Cristina Kirchner para las elecciones, Pepe sostuvo: “A Alberto Fernández lo respeto, pero no es Walt Disney. No creo que lo manejen. Su gabinete me está pareciendo interesante. Las decisiones las va a tomar él y no creo que sea un títere. Que haya apoyado públicamente la ley del aborto es un hecho fuerte”.

Por el contrario, el artista fue muy duro contra el Gobierno de Mauricio Macri : “Me parece terrible el gobierno que hemos tenido, aunque lo he votado. Me parece de una inhumanidad, barbaridad. No se han comunicado. No han sido hábiles. No son políticos. Ha habido un grupo de personas privilegiado que ya sabía que venía el cepo. Macri va a pasar como una obra que no tuvo éxito y como algo que no tuvo éxito”.

Sobre el protocolo del aborto, Pepe Cibrián se mostró enfurecido. “Es una idiotez porque siempre hacen lo ridículo. Era de cajón que lo iban a revocar. Es una pelotudez. Por suerte se van. Lo que hicieron me pareció coherente en cuanto al gobierno, qué van a decir”.