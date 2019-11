Ficha Limpia: sin quorúm, Cambiemos usó el recinto como tribuna anticorrupción

Tal como anunciaban todos los pronósticos, fracasó la sesión impulsada desde el oficialismo para tratar el proyecto de ley denominado Ficha Limpia, que busca impedir que quienes hayan recibido una condena por hechos de corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos.

Sin quórum, los diputados presentes, provenientes de distintos bloques, fijaron sus posiciones en minoría.

Uno de los discursos más altisonantes fue el de la diputada Elisa Carrió, quien apuntó contra la futura vicepresidenta, Cristina Kirchner. De paso, aclaró que con su renuncia, "si los señores del PJ o del Frente para la Victoria quieren venganza, no necesitan perturbar al parlamento".

El primero en hacer uso de la palabra fue Pablo Tonelli, del Pro, quien destacó que la iniciativa establece que “aquellas personas condenadas por cierto tipo de delitos y que tengan una condenada confirmada en segunda instancia queden inhabilitados para ser candidatos a cargos públicos”.

Y aseguró: “Esta ley sería un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito”.

Más adelante, fue el turno de Elisa Carrió, quien se despidió en lo que podría ser su última sesión, luego de que presentara su renuncia para marzo, salvo que haya sesiones extraordinarias, según aclaró.

En su discurso, la líder de la CC recordó que se fue de un partido "por problemas de corrupción" e instó a que se le ponga "nombre y apellido a la corrupción". Fue en ese mismo tramo que la chaqueña hizo alusión a que, en 2004, fue ella quien apuntó contra Julio De Vido, ex ministro de Desarrollo Social, cuando "no lo hacía nadie de la clase política". Y resaltó que en aquel entonces, por este tema, pidieron su detención.

También, la diputada destacó que "cuando hay prisión preventiva, corresponde el desafuero". Y apuntó contra la futura vicepresidenta de la Nación cuando subrayó: "Acá no se aplica el derecho. Cuando hay una orden de detención o prisión preventiva corresponde de derecho la detención, en consecuencia, hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían elegir el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta, esa es la ley que ella y yo escribimos".

Dicho esto, la diputada aprovechó para reivindicar a Cambiemos, en su lucha para combatir la corrupción, para más adelante, arrojar: "Si ahora renuncio a la banca, también es para que a partir de marzo si los señores del PJ o del Frente para la Victoria quieren venganza, no necesitan perturbar al parlamento".

Y remató: "Solo tienen que ir a buscarme, y yo tengo la valija lista con todos los camisones rayados para ir a la cárcel común".

Ya hacia el final de su discurso, la chaqueña destacó que, "si algo ha logrado Cambiemos, es vencer el maleficio de los golpes de Estado civiles, del establishment". Y concluyó: "Se terminó el maleficio de Marcelo T. de Alvear. Acá hay un gobierno no PJ que terminó su mandato y que entrega con u$s 40.000 millones de reservas el Banco Central".

Durante la sesión en minoría, la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, señaló que “la corrupción es un tema en el que hay que meterse, es un tema pesado porque el poder tiende a proteger al poder”.

También aprovechó para cuestionar al actual Gobierno cuando señaló que “se va con una oficina anticorrupción cuestionada, con funcionarios llamados a indagatoria y cuestionados jurídicamente, y con la expectativa de quienes los votaron totalmente decepcionada”.

Te paso las DOS fotos de la Cámara, Martín. Las bancas del Interbloque de @juntoscambioar de que fuiste candidato están cubiertas. Las del kirchnoperonismo, vacías.

Cordiales saludos https://t.co/ZTRZ0VcDRL pic.twitter.com/pBpxxspELf — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 21, 2019

“¿Cómo puede ser que permitamos que los que van a ingresar a este Congreso, que van a tomar decisiones sobre la cosa pública, puedan tener condena en primera y en segunda instancia?”, se preguntó la radical Brenda Austin. Y, más adelante acotó: “Necesitamos tener una herramienta para evitar la impunidad y lograr que este Congreso no sea un refugio”.