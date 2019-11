Eduardo Bolsonaro: "No precisamos morir de amor" con Alberto Fernández

Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo hoy que Brasil debe actuar de manera pragmática para hacer negocios con otros países y que, después de las elecciones 2019 argentinas, la relación con el nuevo presidente argentino, Alberto Fernández , debe normalizarse.

"No precisamos morir de amor los unos por los otros para hacer negocios", lo citó Valor tras participar en un seminario sobre "Nuevos Anhelos de la Política Exterior Brasileña", organizado por la comisión que preside en Diputados.

"No quiero saber cómo piensa Argentina, cómo piensa China. Nos preocupa hacer negocios", aseveró.

Según Eduardo Bolsonaro, la diferencia ideológica con el próximo presidente argentino no debería ser un obstáculo, pero aún no ha habido un primer contacto entre Fernández y su padre, que apoyó abiertamente la reelección del derrotado Mauricio Macri y que no asistirá a la juramentación de Fernández como nuevo presidente de Argentina.

Minimizó la aprobación por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de una moción de rechazo contra Fernández por apoyar la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Rechazó además el "alineamiento automático" que le atribuyeron los críticos de la política exterior del gobierno de Jair Bolsonaro en el acercamiento a Estados Unidos. Según él, Brasil inauguró un nuevo ciclo guiado por el pragmatismo y el fin de la ideología en la política exterior, sin atarse al dilema entre multilateralismo y bilateralismo, pero enfatizando su oposición al proteccionismo.