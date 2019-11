Alberto Fernández posterga viajes para ultimar los detalles de su gabinete

Después de lograr que el traspaso con Mauricio Macri se concrete en el Congreso, el presidente electo Alberto Fernández posterga viajes a Europa y Estados Unidos, con el fin de ordenar la "transición" dentro del Frente de Todos.

La reunión cumbre entre Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento de la ex Presidenta, ya habría generado su primer fruto. Si bien cerca del mandatario electo sostenían que en el Congreso podría haber un interbloque conformado por cada una de las tribus del Frente de Todos, podría terminar primando la intención de su Vicepresidenta de reeditar lo que supo ser el Frente para la Victoria, un único bloque que englobaba todas sus expresiones.

Mientras Máximo Kirchner avanza como probable jefe del bloque en Diputados, en la Cámara alta los gobernadores del PJ sostienen al senador Carlos Caserio, quien tiene la llave para evitar el cortocircuito. De trato frecuente con el Presidente electo, el cordobés ayer lo visitó por la mañana. El diario La Voz reveló que Alberto Fernández le habría ofrecido un puesto en el Gabinete a cambio de que allane el camino de la unificación en el Senado. Caserio quedó en contestar.

En el entorno de Alberto Fernández sostienen que la definición del gabinete es uno de los motivos por los que este miércoles decidió postergar su viaje a Italia, Francia y Alemania, hasta después del traspaso de mando. El otro motivo radicaría en los problemas de agenda, en cada uno de estos destinos, donde espera recibir apoyo en su negociación con el FMI. Especialmente Francia y Alemania son de los países con más peso dentro del directorio del Fondo. Históricamente, contar con apoyo entre los principales acreedores da más aire para negociar con el FMI.

Justamente, ese es el plan de Fernández, quien habló el martes con Kristalina Georgieva. La directora del Fondo dijo que fue una charla "muy constructiva" pero no nombró nunca el programa Stand By Arrangement de casi u$s 57 mil millones que firmó Mauricio Macri. En cambio, Fernández comunicó que plantea"proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste". El SBA propone una caída del déficit fiscal y reformas que prevén ajustes.

A su vez, Fernández apunta a una política exterior pragmática, atento a las necesidades económicas de la Argentina. De ahí, que el próximo año su equipo piensa viajar a Estados Unidos, a fin de construir un vínculo con Donald Trump, quien tiene poder de veto ante el FMI. Es por eso que en 2020, dan por descontado un viaje oficial a Washington.

Todos estos pasos los dio Fernández este miércoles, luego de acordar con Macri la ceremonia del traspaso de mando y la entrega de los atributos presidenciales. "Será en el Congreso de la Nación", comentaron cerca del mandatario electo.