Colombia no quiere 'infiltración' extranjera y cierra doce pasos fronterizos ante la huelga nacional

Colombia cerró sus pasos fronterizos, hasta la madrugada del viernes, "para evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público y la seguridad" hoy, en vistas de la huelga nacional para protestar contra las políticas del gobierno de Iván Duque.

El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, indicó que "el gobierno nacional, con el ánimo de garantizar la tranquilidad de las marchas" decidió cerrar los 12 pasos limítrofes para las fronteras con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela.

Esta semana circularon soldados colombianos con fusiles en Bogotá, lo que causó sorpresa en los ciudadanos. Esto "hace prever que el gobierno está constituyendo una tragedia contra los dirigentes sociales y contra los miembros del movimiento social, por eso queremos alertar y pedir el respaldo de la comunidad nacional e internacional", dijo el defensor de DDHH Andrés Felipe Valencia. Explicó que la preocupación radica en que las Fuerzas Militares no son un cuerpo civil que establezca diálogo e interlocución con la comunidad. "Señor Duque, éste no es un escenario de guerra, no es un escenario de conflicto armado, éste es un escenario de inconformidad social", subrayó.

La huelga es liderada por sindicatos y movimientos sociales, contra el "paquetazo" de reformas de Duque que según indicaron, apuntan a acabar con el fondo estatal de pensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo. Se sumarán varios sectores sociales para expresar su desacuerdo con Duque por la forma como su gobierno maneja el acuerdo de paz con las FARC, contra el asesinato de indígenas y líderes sociales, la corrupción y las privatizaciones, y por supuestos incumplimientos de los compromisos gubernamentales en recursos para la educación.