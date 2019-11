Nubi será la primera fintech argentina en dar tarjetas prepagas de Visa

Más de la mitad de la población económicamente activa en Argentina no está bancarizada o tiene un acceso muy limitado a los servicios financieros. Este número resulta clave para explicar el factor potencial de crecimiento que las fintech encuentra en el pais.

Las tarjetas prepagas son, en muchos casos, la puerta de acceso de estas personas que se mantuvieron al margen del sistema. Tras el puntapié de Mastercard, ahora Visa apuesta por comenzar a emitir este tipo de productos. La novedad, es que lo hará en alianza con una fintech, como Nubi. Así, será la primera vez que el gigante de tarjetas apueste por un proveedor de servicios financieros no bancarios para emitir plásticos.

La apuesta de Nubi es ambiciosa. Trabajan a contrareloj para lanzar su cuenta digital en una app, que vería la luz durante el primer trimestre del año que viene. Al igual de lo que sucede con otras fintech, primero la lanzarán en una etapa de "amigos y familia", para luego pasar a una segunda etapa en la que salgan a conquistar el mercado abierto.

En este punto, el foco estará puesto en sumar nuevos usuarios. Estiman que en doce meses podrian superar las 500.000 altas. Parece un objetivo alcanzable si se toma en cuenta que la fintech ya posee 150.000 clientes, que eligieron operar con ella a partir de la alianza que la empresa hizo con el proveedor de pagos digitales, PayPal.

Hay un equipo de 100 personas trabajando para la puesta en marcha de esta nueva apuesta dentro del mercado local, capitaneado por Sebastián Bottcher, ex ejecutivo del Citi y de Banelco, que estuvo en el armado del banco digital Brubank. En diálogo con El Cronista, Bottcher explicó que el segmento de clientes que apuntan es el de no bancarizados y sub bancarizados. "Aunque por nuestra propuesta de valor también llamaremos la atención de personas que ya operan dentro del sistema financiero, creemos que el mayor atractivo estará para los que se mantienen al margen, ya que podran contar con el acceso por primera vez a una tarjeta internacional de Visa".