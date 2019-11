Bancos no ven riesgos en stock de Leliq y destacan la respuesta ante la demanda de dólares

Ejecutivos de tres de los principales bancos del país restaron importancia a los riesgos del stock de Leliq y destacaron la respuesta que brindó el sistema financiero a la alta demanda de dólares registrada desde agosto. En el marco de la 12ª edición del Encuentro de los Líderes, el presidente Ejecutivo del BBVA Banco Francés, Martín Zarich, el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, y el CEO del Banco Galicia, Fabián Kon, se refirieron a las principales preocupaciones y urgencias dentro del sector y a qué condiciones deben darse para su desarrollo.

En primer término, los ejecutivos coincidieron en destacar la respuesta del sistema financiero a la creciente demanda de dólares registrada desde agosto. Al respecto, Zarich subrayó: “Creo que quedó en claro que el sistema financiero respondió, ya que desde agosto salieron del sistema un 40% de los depósitos en dólares. Esto se debió a la regulación prudencial implementada desde la crisis anterior”.

Misma lectura brindó Kon, quien agregó que “las políticas prudenciales contibuyeron mucho”, pero que “la palabra clave sigue siendo la confianza”. Mientras que Curutchet dijo que “es bueno que esté sólido pero no alcanza” ya que para que haya un desarrollo del sistema, “es preciso el equilibrio fiscal que permita bajar la inflación”.

Al respecto, Zarich argumentó que la Argentina tiene “un sistema financiero con capacidad de crecer, con buenos niveles de liquidez”, pero que “el limitante para la expansión del crédito es la expansión de los depósitos”.

Sobre esa posibilidad, Kon añadió: “Tenemos un problema de tamaño del sistema financiero, que debe aumentar de la mano del ahorro. Para eso es muy importante que Argentina logre equilibrio fiscal. El camino de largo plazo es recuperar la moneda, porque si en unos años la inflación sigue en torno al 40% o 50% anual, el sistema financiero no va a crecer”.

Consultado sobre la sostenibilidad del stock de Leliq y si creen que representa un problema, Zurich consideró que, a su entender, “es un riesgo que se sobreestimó”. Y remarcó: “El Banco Central debe tener este tipo de instrumentos. Y creo que el sistema de Leliqs está mejor formulado que el de las Lebac. Es un instrumento que no debe desaparecer. La solución a mediano plazo no es que desaparezca, es que crezca la demanda de créditos”.

Curutchet, por su parte, también se refirió al tema y recordó que “como porcentaje del PBI, el stock de Leliqs bajó”. Y si bien reconoció que sería bueno que las tasas de Leliq bajen en todos los bancos, “cuando tenés una inflación del 50% anual, todo es estresante”.

Durante el panel, que se extendió por unos 30 minutos, los banqueros analizaron también las perspectivas del crédito hipotecario. Y en ese punto, Kon expresó que lo considera “una herramienta central para el crecimiento” de la Argentina. “Pero este tipo de crédito funciona en el mundo cuando hay un mercado secundario, y para que eso suceda no deben cambiar las condiciones, necesitamos respetar los contratos”, agregó.

Por último, Curutchet advirtió sobre los riesgos de que aumente la emisión monetaria como herramienta de reactivación de la economía. “Va a provocar una inflación todavía más alta que la que estamos viendo hoy. Una expansión monetaria puede ayudar en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo no. El enemigo número uno del crédito es la inflación. Creo que no hay muchos secretos, no debemos enamorarnos de la emisión como receta. La receta es el equilibrio fiscal”, subrayó.