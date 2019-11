Vaca Muerta en peligro por la deuda

La formación de hidrocarburos Vaca Muerta corre peligro de quedar sin desarrolarse en los próximos años si el próximo Gobierno no resuelve rápido el problema de la deuda externa de la Argentina.

Así lo aseguró el economista Rodrigo Álvarez, CEO de la consultora Analytica, en un trabajo que presentó en los últimos días a empresas e inversores.

Vaca Muerta no será viable sin financiamiento, algo imposible de conseguir con un riesgo país por encima de los 2000 puntos básicos.

En ese sentido coincidió con el reciente análisis de un ejecutivo petrolero, que le comentó en reserva a este diario que "seguir produciendo al nivel actual dependerá de que haya fondos disponibles y capacidad de endeudamiento por parte de los privados".

De esta manera, para Analytica el mejor aporte que puede hacer el gobierno de Alberto Fernández a Vaca Muerta es "una buena renegociación de la deuda", que no implique una quita agresiva.

Esa tarea podría estar en manos de Guillermo Nielsen, quien ya renegoció la deuda externa en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner, tras el default de 2001.

El economista fue más allá y aseguró que "si no se ordena el problema de la deuda externa no va a haber inversión extranjera directa" en los próximos años.

"Un canje demasiado agresivo con quitas elevadas genera un precedente grave y dificultad para captar financiamiento en el futuro", agregó Álvarez.

"Con este nivel de riesgo país las operadoras no van a invertir. Se necesitan precios internacionales, una macroeconomía ordenada y estabilidad regulatoria en una industria que compite con países como Estados Unidos y Canadá", dijo Álvarez, quien recordó las garantías que obtuvo Chevron para su acuerdo con YPF en 2013.

Esas mismas reglas serían suficientes para atraer inversiones extranjeras en el siguiente período gubernamental: libre disponibilidad de divisas y giro de utilidades.

De acuerdo al análisis de la consultora, la administración de Fernández no necesitará ser definitivamente pro-mercado sino simplemente "racional" para poder sacarle jugo a Vaca Muerta.

La estimación de Analytica es que entre 2013 y 2019 se desembolsaron unos u$s 26.300 millones en exploración y exploración de petróleo y gas natural en Neuquén, una cantidad que no aportó ningún otro sector, y que "si se despejan las dudas, en el próximo mandato presidencial se podrían sumar inversiones por otros u$s 27.000 millones".

Los dólares que llegarían gracias a las inversiones y las exportaciones de petróleo y gas permitirían al menos equilibrar la cuenta corriente y eliminar el déficit externo, condición necesaria para que no se detenga un proceso de crecimiento económico, evaluaron.

Y si la política económica y energética no fuera"racional" para el sector petrolero, la producción se desplomará rápido y los efectos -más importaciones y energía más cara- se sentirán pronto, incluso en la misma gestión de Fernández.

"Perder el autoabastecimiento energético es suicida. Si la producción se mantiene en el limbo actual (después del congelamiento de precios), las inversiones seguirán paralizadas. No hay que volver a 2014, el año más deficitario del balance energético, cuando se perdían u$s 16.000 millones en subsidios y u$s 6000 millones por las necesidades de importación", alertó Álvarez en un resumen ejecutivo.