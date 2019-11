Ordenan detención del ex presidente paraguayo Cartes por el Lava Jato

Un juez federal de Brasil emitió hoy una orden de prisión contra el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) por un caso relacionado con el caso Lava Jato, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue tomada por el magistrado Marcelo Bretas, encargado de las investigaciones en Río de Janeiro sobre los millonarios desvíos que ocurrieron en la petrolera estatal Petrobras y destaparon una vasta trama de corrupción de dimensión internacional.

La Fiscalía sospecha que Cartes ayudó a Darío Messer, considerado como el "mayor cambista de Brasil" y detenido en Sao Paulo en julio pasado, a huir de Paraguay, según el portal G1.

Además, la Fiscalía de Brasil también acusó a Juan Ernesto Villamayor, actual jefe del Gabinete Civil de Paraguay y exministro del Interior, de recibir sobornos a cambio de interferir para negar posibles pedidos de extradición procedentes de Brasil.

Las autoridades brasileñas sospechan que Villamayor y Cartes eran integrantes del "núcleo político" de una organización trasnacional dedicada al lavado de dinero y evasión de divisas, liderada por Messer quien según las investigaciones, fue una figura esencial para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas.

El cambista afronta varios procesos judiciales en Brasil y Paraguay desde finales de la década de los ochenta y desde entonces ha movido dinero de forma sospechosa de políticos y empresarios.

La operación de hoy, bautizada con el nombre de "Patrón", incluye 20 órdenes de prisión y diferentes registros en domicilios de los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, así como el municipio de Ponta Pora, fronterizo con Paraguay, según un comunicado de la Policía Federal de Brasil.

La acción es realizada por un centenar de agentes de la Policía Federal de Brasil junto con funcionarios del Ministerio Público Federal y el Fisco. Los nombres de los investigados en este operativo, algunos de los cuales residen en Paraguay y Estados Unidos, fueron incluidos en la lista de la Interpol, de acuerdo con la Policía Federal.

Messer también es investigado en Paraguay, donde las autoridades sospechan que él, su hijo y un primo de Cartes, de quien la prensa paraguaya dice que era amigo del cambista, habrían realizado operaciones irregulares en ese país por un monto de u$s 40 millones.

La Justicia de Paraguay concedió la nacionalidad paraguaya a Messer en 2017, porque residía allí desde 1993, pero se la retiró un año después al constatar que estaba "siendo investigado por integrar una organización criminal" centrada en el blanqueo de capitales, "derivados de la corrupción a través de la "compra y venta de dólar estadounidense".

En Paraguay, el presidente del Congreso, Blas Llano, se refirió al pedido brasileño de detención de Cartes diciendo que actualmente cuenta con fueros por ser un senador vitalicio y que de iniciar un proceso legal contra el mismo se deberá solicitar su desafuero al Senado.

“Generalmente cuando viene un pedido de desafuero eso se gira a la comisión de asuntos constitucionales para que pueda dictaminar desde el punto de vista formal si se tiene todos los requisitos, establecidos por la ley y si es así se emiten los dictámenes correspondientes y que se trate en la siguiente sesión”, citó 5días a Llano, quien también agregó que Cartes nunca juró como senador vitalicio.

El presidente del Congreso paraguayo argumentó que desde las instituciones públicas aún no pueden asumir posiciones ya que no tienen informaciones certeras. “Entiendo que el jefe de Interpol de Paraguay argumentó que todavía no recibió aún nada, ninguna notificación, ningún pedido". "No tenemos la posición de las instituciones del país haciendo solo un comentario al respecto”, declaró.