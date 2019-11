Chile pone fin a treinta años de transición

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció, sin los bombos y los platillos que esta decisión podría haber tenido en un pasado no tan lejano, que impulsará una reforma constitucional.

La propuesta, en cambio, sólo funcionó como una desesperada oferta, a manera de prenda de cambio por la paz callejera y la continuidad de su gobierno, a una población en llamas.

La Carta Magna chilena fue reformada en 1980 a medida del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet y pervivió estos 40 años inalterada a pesar de la sucesión de gobiernos democráticos que gobernaron ese país desde 1989. Ellos decidieron dejar incólume no sólo la letra sino el espíritu que la movió.

El Estado chileno pinochetista puso en manos del mercado casi todo, desde los servicios básicos hasta la salud, cultura, educación y seguridad social. Es cierto que es algo que se pregona desde los principales centros de pensamiento económico mundial. El problema, sin embargo, es que lo hizo sin consenso de la población y por la fuerza. Y puso una inmenso candado cultural, económico y político a cualquier intento de cambio.

Aún así, durante los treinta años de democracia post dictadura la cosa pareció marchar sobre ruedas. La economía creció, la gente votó y la conflictividad social se mantuvo a raya.

Pero, la democracia no se construye con imposiciones. Por la fuerza no puede haber proyecto político viable dentro de este sistema a menos que satisfaga medianamente la demanda a todos los sectores de la sociedad.

La consigna callejera que se grita en las calles chilenas es por demás demostrativa. "No son 30 pesos, son 30 años" puede analizarse dentro de este marco. Un grito que no se expresa contra dictadura alguna, sino contra un sistema político que no logró sacudirse el polvo del pinochetismo.

La sociedad chilena jamás discutió que tipo de sociedad quería. Heredó un modelo económico - cultural que muchos dirán que fue bueno y otros que fue malo, pero que la democracia de ese país nunca puso en cuestión.

Los sucesivos resultados de las elecciones pueden hacer pensar que si nada cambió en 30 años es que todos pensaban que lo que había era lo que la sociedad quería, aunque para hacerlo habría que ignorar el ausentismo electoral y la desidia por la política que el chileno medio tuvo en toda esa etapa.

Las protestas de estas semanas mostraron, en cambio, que lo que había no era conformidad, sino resignación o paciencia. Y que se agotó.

Queda claro que lo que se reclama en las calles no implica sólo mayor distribución del ingreso. Que el 1% de la población se haya quedado con el 30% de la riqueza nacional es sólo lo que ilustra el malestar. No se trata de que haya sucedido, sino que la democracia permitió que sucediera.

La sociedad chilena decidió no descreer de la democracia. No busca un camino alternativo, ni un atajo hacia la justicia social. Lo que quiere es comenzar a discutir un modelo de país, algo que no pudo hacer en 30 años. Lo que busca, en definitiva, es poner fin a una transición que se extendió por demasiado tiempo.

Saben que para eso primero debe abrir el candado que obturó hasta ahora ese debate y la protesta callejera fue la llave que encontró.