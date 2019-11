El balance de la semana en el mercado en 5 datos

Se levanta la temperatura en la city porteña, y la lluvia no tardará en llegar. Luego de una semana agitada, principalmente por la región que se mantiene convulsionada, la transición hacia el 10D pronostica tormentas. La falta de definiciones, más allá de los fuertes rumores, siguen marcando una alta volatilidad en los activos locales.

Con respecto al futuro gabinete económico, varios nombres resonaron durante el correr de los días (aunque nada oficial, vale aclarar) por lo que, a menos de un mes del cambio de gobierno, las reuniones técnicas todavía no están en la agenda. Así, la posibilidad de Nielsen en el cargo de Hacienda, parece ser la hipótesis más cierta.

El mercado reacciona a la ausencia de señales claras del próximo gobierno

Las definiciones financieras tampoco llegan y el Riesgo País se mantiene al alza. Así, sin un plan concreto en cuanto al tratamiento de la deuda el índice volvió a acercarse a niveles post PASO. Recordemos que el nivel antes de las primarias era de entre 800-900 puntos promedio. En el balance semanal, aumentó un 0.3% hacia los 2450 puntos.

Mientras tanto, el movimiento de los bonos en las últimas semanas, que mostraron importantes caídas, son reflejo de la incertidumbre del futuro de la deuda. No solo eso, los mercados se impacientan a la espera de un equipo económico concreto y un proyecto de política económica cierto, y se movieron a la par de las declaraciones (oficiales y no oficiales) en la semana. A esto, recordemos, se le suma la complicada situación que vive la región.

En este marco, los niveles actuales de paridades son reflejo de un mercado que descuenta una reestructuración, pero duda en que tan amigable pueda llegar a ser. La volatilidad, entonces, se mantiene. Esta semana, observamos un escenario mixto donde los bonos Ley Argentina fueron los más afectado, mostrando caídas de hasta 7.5% (DICA), alejándose de las paridades Ley New York que en la semana lograron una mejora en los precios acentuadas en la parte larga de la curva (2% promedio).

Por otro lado, finaliza una difícil semana para las acciones argentinas donde el S&P Merval cayó casi un 7%, tras anotar cuatro bajas consecutivas –con una leve recuperación del 2% este viernes- y un panel líder donde casi no se vieron números positivos. En este se destacaron los rojos de CRES, TGNO4 y EDN en 15%, 14% y 13% respectivamente.

De esta manera, en el cierre de la semana, el índice (31.800 puntos), testeando la zona que marcamos como corrección de corto en niveles de 31.000/30.000 puntos en pesos. Acá también es importante destacar una caída en el volumen operado.

Mientras tanto, en línea con lo corporativo, los resultados en la condensada temporada de balances no tuvieron gran impacto en el movimiento del Merval. En ese sentido, dentro del sector bancario, podemos destacar los resultados de Galicia, BBVA, Hipotecario y Superville, que fueron mejores a lo esperado, donde los mayores ingresos vinieron por el stock de Leliqs y diferencia de cambio compensando las pérdidas por la valuación a mercado de los títulos argentinos luego de las PASO.

Con el dólar quieto, las reservas se sostienen

Una vez más, en lo que respecta al mercado cambiario, un dólar calmo (contenido por el cepo) y la volatilidad de la brecha fueron los datos de la semana. En este sentido, el mayorista cerró el viernes en $ 59.67, el menor nivel de los últimos cinco días. Aun así, suma 17 centavos con respecto al cierre de la semana pasada.

Los negocios de la plaza, por su parte, descendieron a unos u$s 300 millones diarios en promedio –por debajo de los u$s 400 millones de la semana pasada-. Este descenso, igualmente, es en parte con el feriado del lunes en Estados Unidos. Esto, recordemos, con un Central que mantiene una compra de divisas en un promedio de u$s 100 millones diarios. Con su postura del lado de la demanda, el ente ya suma más de u$s 1500 millones desde el endurecimiento de las restricciones cambiarias.

Si miramos las pantallas minoristas, en la tercera semana del 'cepo hard', el billete se ubicó en $ 62.93, por lo que el peso acumula una apreciación del 2% desde su implementación.

Los futuros de Rofex, en cambio, cayeron con fuerza. Entre las posiciones de este año (noviembre y diciembre), las bajas fueron del 2% y 5% respectivamente. Mientras que los plazos más largos reflejaron bajas de hasta el 10%. Para tener como referencia, la divisa a diciembre de este año y a agosto del 2020 se ubicó en $ 65,1 y $ 85,5, respectivamente. La curva de tasas implícitas mantiene tendencia al aplanamiento mostrando los plazos cortos con tasas anualizadas del 70%, mientras que los más largos de 54%.

Por último, la brecha y las reservas. El Contado con Liquidación se movió debajo de los $ 80, y la brecha con el tipo de cambio oficial que se mantuvo al en torno al 29% promedio -recordemos que el máximo previo a las elecciones fue de 37%-. Comparado contra el dólar bolsa, el promedio semanal se redujo al 20.5%. Por otro lado, las reservas aumentaron, incluyendo la compra de divisas del Central, a un promedio diario de u$s 50 millones. No obstante, el gobierno debió afrontar pagos por Letes y Lecaps reperfiladas, por lo que en el neto semanal las mismas se mantuvieron en niveles similares al viernes pasado en u$s 43.505 millones.

Yendo al análisis de la política monetaria, la tasa de Leliq permanece congelada en 63%. Con la tasa en el piso establecido para el mes de noviembre, el Banco Central expandió a un promedio diario de más de $ 25.000 millones. En este marco, cabe recordar que el aumento de la base monetaria durante el mes de noviembre se dará por dos factores: el desarme de las posiciones de Leliqs, que se estima sumarían unos $ 154.000 millones, y que automáticamente será demandado a encajes no remunerados. El segundo factor tiene que ver con la compra de divisas en el mercado spot.

Ruidos en la región y expectativa por las negociaciones entre China y Estados Unidos

En lo que respecta a la región, buscando ser breves, dos noticias de los dos ejes de mayor tensión (aunque no los únicos). En Chile, finalmente, el Congreso llegó a un acuerdo para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Por otro lado, en Bolivia, en tanto, volvieron a repetirse fuertes enfrentamientos entre quienes apoyan a Evo Morales y el nuevo Gobierno interino. Morales, con asilo político en México, ahora ofrece volver para "pacificar" el país si el pueblo lo pide. Mientras que la presidente “proclamada” a quien le surgió “una competidora” busca tranquilizar las calles, y sostiene el llamado a una nueva elección en la que no podría participar Morales.

En el plano internacional cerramos una semana con altibajos. La guerra comercial entre EEUU y China no da tregua, y si bien desde América del Norte se han enviado señales positivas –como Kudlow, asesor económico de Trump que afirmó que siguen acercando posiciones- los informes recientes creen que ambos países habrían llegado a un punto muerto sobre productos agrícolas y derechos de propiedad intelectual - los funcionarios de la administración Trump están frustrados de que desde Asia no hayan ofrecido suficientes concesiones para justificar una reducción de los aranceles estadounidenses a los productos chinos, una demanda de larga data de China que se ha afianzado aún más en las últimas semanas-.

En tal sentido, China se mantiene firme en su demanda de que Estados Unidos elimine los aranceles mientras continúan las conversaciones. El portavoz del ministerio, Gao Feng, dijo que la guerra comercial entre las dos naciones comenzó con la imposición de aranceles y debería terminar con su eliminación.

Ahora bien, ¿qué podemos esperar? La nueva fecha límite natural será el 15 de diciembre próximo cuando Trump confirme (o no) un nuevo aumento de los aranceles que él había anticipado hace casi un mes. El mandatario estadounidense lo usará para presionar, solo quedará ver si China cede…

Los mercados internacionales cerraron mixtos

No obstante, en este contexto de mayor incertidumbre, los índices de Wall Street siguen marcando récord intradiarios, y cierran la semana con subas de menores al 1%. En Europa la tendencia se replica, con las principales plazas acumulando subas de entre 0.3% y 1.1%, a excepción del índice bursátil británico que cayó más de un 1% en la semana, en medio de la lucha política del Partido Conservador y Laborista.

De cara a las elecciones de diciembre ya se ha generado mucho ruido esta semana, principalmente desde el Partido Laborista. En campaña, este partido se comprometió a nacionalizar (parcialmente) al gigante de las telecomunicaciones, British Telecom (BT), en caso de ganar las elecciones –entre otras compañías-. Su idea es tomar Openreach, una división de BT, para lograr proveer de internet gratuito a todos los hogares y empresas para 2030. Agregando que los planes se pagarían con impuestos más altos.

Por su parte, los mercados asiáticos cerraron la semana en negativo –a excepción del Nikkei japonés-. La suma de la incertidumbre comercial y los disturbios que se vuelven a acrecentar en Hong Kong arrastraron al Hang Seng a acumular una caída de casi el 5%.

En el análisis de la renta fija, las tasas volvieron a mostrar un retroceso, moviéndose al son de la incertidumbre de “fase uno”, y los datos económicos. Si bien, Jerome Powell, Presidente de la Reserva Federal, afirmó que no ve signos de burbujas, respecto al creciente aumento de la deuda soberana y corporativa, la tasa del Tesoro americano retrocede 12 pbs y gira en torno al 1.84%(anual), después de haber superado el 1.9%. En Europa, la tendencia es mixta, mientras los bonos italianos y españoles subieron entre 4 y 5 puntos básicos, los bonos alemanes y británicos retrocedieron entre 6 y 7 puntos básicos.

¿Qué podemos esperar para la semana próxima?

Por lo pronto en lo local será una semana corta, luego del feriado del lunes. Las noticias en lo político podrían ayudarnos a entender la posible configuración del próximo gobierno. Más allá de los nombres conocidos hasta ahora, varios son los puestos claves a llenar, tanto a nivel nacional como provincial (en Buenos Aires). Según trascendidos, Alberto Fernández estaría esperando la llegada de Cristina Kirchner este domingo para hacer oficial los nombres del equipo.

En lo internacional, el panorama no dista mucho. La atención se mantiene en torno a la firma, en el corto plazo, de la primera fase del acuerdo entre EEUU y China. Cualquier noticia negativa podría traer aparejado una corrección en los principales índices bursátiles en la previa al “Black Friday”.

En cuanto a la agenda económica, en lo local tendremos el índice de los costos de la construcción, el índice de precios mayoristas, y los datos de la balanza comercial argentina de octubre. Respecto a este último, proyectamos que las exportaciones alcanzarían u$s 6200 millones, en tanto las importaciones en u$s 4500 millones, por lo que el superávit comercial nuevamente superaría los u$s 1500 millones en octubre, aunque por debajo de los u$s 1744 de septiembre.

Respecto al plano internacional, comenzaremos la semana con el Reporte de Estabilidad Financiera de Europa emitido por el Banco Central Europeo, donde contaremos con una foto de la salud de los bancos del continente. Además, también contaremos con la reunión de política monetaria de China, donde el Banco Popular de China deberá decidir si mantiene o no la tasa de referencia en 4.2% o reinicia la baja de la misma, luego de conocerse datos más débiles de lo esperado respecto de la salud de la economía del gigante asiático.

Otro dato serán los índices de gerentes de compras manufactureros y de servicios (PMIs) de Estados Unidos y la Eurozona. Aquí será importante que el sector de servicios se mantenga por encima de los 50 puntos, mientras que no se espera que desde el sector manufacturero se muestren grandes avances.