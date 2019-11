Bolivia: arrancó el diálogo entre gobierno y oposición, mientras Evo apunta a la OEA

Una temporal calma llegó a La Paz luego de que el gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, se reuniera con los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), para quienes Evo Morales fue víctima de un golpe de Estado.

La reunión llega luego tras los pedidos a ambas partes de la Unión Europea, a la que luego se sumó la Conferencia Episcopal de Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de llegar a una solución pacífica a la crisis que enfrenta Bolivia.

"Las negociaciones continúan. Muchos de ellos (los aliados de Morales) son personas comprometidas con el país y manifiestan el deseo de llevar de manera conjunta este proceso", comentó Áñez. Confirmó que llamará a elecciones –aunque todavía no hay fechas certeras–, pero se encargó de dejar en claro que Morales no podrá ser candidato, tras las irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, confirmadas por la auditoría de la OEA.

En un tono más conciliador, el flamante ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, priorizó el objetivo de lograr una “pacificación del país”, e incluso deslizó que el Gobierno podría permitir el retorno a Bolivia de Morales. “No tiene problema (para regresar), es un ciudadano más", sostuvo Justiniano.

En la misma línea, Evo dijo en México (donde reside como asilado político) que estaría dispuesto a no participar en unas nuevas elecciones y que si la Asamblea Legislativa de Bolivia aprueba su renuncia –tema que no pudo ser tratado en sesión por falta de quórum, debido a la inasistencia de los legisladores del MAS–, podría regresar a su país como un “ciudadano común” o como un militante. "Tenemos que llegar a pacificar Bolivia", dijo ex exmandatario en una entrevista con Reuters.

En otra entrevista al diario El Universal de ese país, Morales profundizó: "Yo terminó mi gestión y si no quieren que sea candidato no hay ningún problema. Yo quiero terminar mi mandato, garantizar nuevas elecciones con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, pero para eso primero hay que pacificar Bolivia”.

En cuanto al rol de la OEA en los acontecimientos que precedieron a su renuncia, Morales dijo: "Yo tenía todavía confianza en la OEA, pero ahora he visto de cerca como la OEA aportó al golpe de Estado: el día domingo en la madrugada hablé con su jefe porque me informaron que ya había un informe preliminar [sobre los comicios] y eso alimentó al golpe de Estado".

Y añadió: "La OEA es parte responsable de los muertos que está habiendo en Bolivia. Yo se lo dije a su representante: 'No hagan eso, con eso van a incendiar Bolivia'".

En el frente externo, el gobierno interino de Bolivia criticó a México por romper con “todas las normas de asilo” –en palabras de la nueva canciller, Karen Longaric–, al considerar le han permitido a Morales seguir desarrollando sus actividades políticas en ese país.

Además, el gobierno de Añez decidió expulsar del país a todo el personal de la Embajada de Venezuela en las próximas horas. "La cancillería le dará el plazo correspondiente a todo el personal de la Embajada de Venezuela para que abandone el país por haber incurrido y por haberse involucrado en asuntos internos del Estado", dijo Longaric.

Mientras tanto, las calles de La Paz reflejan una relativa tranquilidad, aunque las escuelas siguen cerradas y el combustible escasea luego de que la petrolera estatal, YPFB, informara que no puede despachar combustibles en el departamento en la capital boliviana por los conflictos.

Información incorrecta

Jeanine Áñez aseguró este viernes que Alberto Fernández está mal informado si considera que Evo Morales sufrió un “golpe de Estado”. “No tiene la información correcta”, señaló en una conferencia de prensa ante medios internacionales en en el Palacio Quemado de La Paz.

"Aquí el golpe de Estado lo sufrimos los bolivianos el 20 de octubre, con unas elecciones descaradamente fraudulentas”. agregó.

Áñez dijo que incluso antes de que la auditoría de la OEA advirtiera el pasado domingo de graves irregularidades en los comicios, ya desde el día de la votación había informes sobre un supuesto fraude.

Por esta razón instó a Fernández a disponer de “la información correcta” al pronunciarse sobre la salida de Morales a México, donde se encuentra asilado.